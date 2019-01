Kolín - Jeden by si z toho pomalu šel dát panáka. Opozičně koaliční a koaličně opoziční půtky mezi středočeskými politiky, kvůli nimž se leckdy protáhnou třeba jednání krajského zastupitelstva, se nevyhnuly ani otazníkům kolem ukončení provozu záchytky v Kolíně. Tamější protialkoholní záchytnou stanici provozovalo město jen do konce loňského roku. Pak se naplnily předem ohlášené kroky: zrušení bez náhrady.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ke způsobu, jakým se k tomu schylovalo, se ve středu 23. ledna kriticky vyjádřil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Považujeme za velmi nešťastné, že se s městem nedalo dohodnout. Přestože je starosta města Vít Rakušan krajským zastupitelem, konečný verdikt o zrušení záchytky jsme se dozvěděli až z novin,“ prohlásil Bezděk na adresu politického protivníka z řad STAN.

„Žádné argumenty ze strany kraje nebyly městem Kolín vyslyšeny, ačkoli Středočeský kraj byl připraven provoz záchytky finančně podpořit, pokud by město přehodnotilo své původní rozhodnutí,“ uvedl radní. Naznačoval přitom, že o zachování kolínské záchytky, důležité pro východní část středních Čech, se vedení kraje snažilo až do poslední chvíle – avšak i poslední jednání s vedením kolínské radnice těsně před koncem roku prý skončilo neúspěchem.

Bezděkovy informace, oficiálně hejtmanstvím zveřejněné v tiskové zprávě, však v Kolíně vyvolaly poprask. Tak to není, tak to nebylo, reagovala za STAN krajská tajemnice Eva Maříková. Bezděk podle jejích slov nemluví pravdu. To se podle jejích slov týká i jednání na konci roku, uskutečněného z iniciativy kolínské radnice. Tam se prý o zachování kolínské záchytky ani jednat nemohlo, jelikož v té době město mělo od kraje odejmuto oprávnění k provozování záchytné stanice. A to už půl roku.

Z pohledu radnice šlo o interní schůzku vedení města, vedení Oblastní nemocnice Kolín, Městské policie v Kolíně a Policie ČR, jíž se nikdo z vedení kraje nezúčastnil – a na konci roku se ani neodehrávalo žádné přímé jednání mezi hejtmanstvím a radnicí. Konala se jen zmiňovaná kolínská schůzka věnovaná tomu, jak zmírnit možné negativní dopady zrušení záchytky.

Kolínské pořádně nadzvedla i Bezděkova slova o tom, že konečný termín zrušení městské záchytky se vedení kraje „dozvědělo z novin“. Z města směrem ke kraji prý mířil dostatek informací s velkým předstihem (a to už před koaličním zemětřesením z předloňského října, kdy STAN, ODS a Nezávislé Středočechy vystřídali po boku hnutí ANO ve vedení kraje sociální demokraté s podporou KSČM; tedy v době, kdy byl starosta Rakušan i jedním z náměstků hejtmanky).

Písemná informace o ukončení provozu záchytky podle Maříkové putovala z Kolína k tehdejšímu náměstkovi hejtmanky, jenž měl v radě kraje na starost oblast zdravotnictví, Martinu Kupkovi (ODS) 26. června 2017. Tehdy také začaly přípravy k zamýšlenému a nakonec neuskutečněnému stěhování záchytky do Kutné Hory – včetně studie úprav zázemí v tamější nemocnici.

Představitelé Kolína zdůrazňují, že oficiální reakci z kraje obdrželo město loni v únoru – a to jak od radního Bezděka, tak od odboru zdravotnictví krajského úřadu. V dubnu jeli do Prahy jednat s Bezděkem tehdejší místostarosta města Tomáš Růžička a vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petr Mach. S tím, že na schůzce jasně zdůraznili, že svůj postoj Kolín nezmění: záchytka skončí.

Následovaly pak další kroky. „Sdělení ke zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo doručeno a odsouhlaseno středočeským krajským úřadem dne 4. června 2018. Zrušení protialkoholní záchytné stanice bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města dne 25. června 2018,“ připomněla Maříková.

Kolínští opakovaně zdůrazňovali, že pro další provozování záchytky nemůže město vytvořit zákonem požadované podmínky. Nechyběla ani upozornění, že zajistit provoz záchytky je ze zákona povinností kraje, kterou město nemůže suplovat.

Hlavní důvody vedoucí ke zrušení záchytky v Kolíně

- Požadavky a povinnosti vyplývající z novely zákona číslo 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách – zejména nutnost náročných technických úprav používaných prostor a naplnění personálního standardu včetně zajištění přítomnosti lékaře

- Vytrvalý pokles počtu nedobrovolných klientů, tedy osob přivezených k vystřízlivění

- Neochota či neschopnost zachycených hradit stanovený poplatek za přenocování

- Malý podíl občanů Kolína mezi umístěnými osobami; většina lidí byla svážena z okolního území