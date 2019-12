Zaparkovat auto na okraji metropole a vyrazit do centra hromadnou dopravou bude nyní jednodušší. Na bývalém obratišti autobusů v sousedství vlakového nádraží Braník je nyní 110 parkovacích míst a pět míst vyhrazených pro ZTP.

I když parkovací plocha není v blízkosti metra, podle mluvčí TSK Barbory Liškové se jej lidé naučí pozvolně využívat. „Například parkoviště na Kotlářce bývalo po otevření nějaký čas prázdné, než lidé zjistili, že je to opravdu blízko na tramvaj,“ vysvětluje Lišková. „Očekáváme, že jej lidé budou využívat pozvolna, podle toho, jak se tam naučí jezdit,“ dodává.

„Nové parkoviště díky sousedství s nádražím nabízí řidičům okamžitou možnost přesednout na příměstské vlaky či MHD, a dostat se tak do centra Prahy pohodlně a bez auta,“ říká radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Parkoviště na okrajích Prahy a ve Středočeském kraji mají zabránit dalšímu nárůstu počtu aut ve městě, a proto bude magistrát v jejich výstavbě pokračovat.

Přibudou i parkovací domy

Otevření nových P+R parkovišť bylo také jedním z plánů pražské koalice. Například letos na podzim byla otevřena záchytná plocha na Opatově v ulici Chilská pro 216 aut. V příštím roce se chystají objektová parkoviště na Černém Mostě, která nabídnou 880 míst. Parkovací dům má příští rok vyrůst také v ulici Petržílkova ve Stodůlkách.

Ještě letos by mělo být otevřené další P+R parkoviště v Běchovicích, dnes by měl dodavatel předat městu hotovou stavbu. „Okamžitě tím začne kolaudační řízení, doufám, že bude otevřené ještě do konce roku,“ dodává Lišková s tím, že na místě u nádraží Běchovice bude i několik cykloboxů pro bezpečné uschování jízdních kol.

V první polovině příštího roku se začne s výstavbou záchytných parkovišť v Praze-Hostivaři a Lipencích. Celkem tu vznikne přes 130 parkovacích stání pro dojíždějící ze středních Čech.

Podle Liškové je administrativní proces vzniku parkovišť z nevyužitých ploch na území hlavního města velmi náročný. „V Braníku se dokumentace sháněla od roku 2017, byla zapotřebí celá řada povolení. Zdlouhavé je čekání na vyjádření všech stran, pak se musel vysoutěžit zhotovitel,“ vysvětluje Lišková. Samotná stavba je pak hotová v řádu měsíců.