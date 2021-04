Jestliže se na ministry obracejí s „žádostí o přehodnocení metody testování žáků ve školách a nalezení cesty financování vhodnějších PCR testů“, jde jim o přijetí takového rozhodnutí, které by cucací testy s následnou analýzou v laboratoři metodou PCR postavily na roveň nynějším dvakrát v týdnu opakovaným testům antigenním – a zároveň o dojednání, aby je proplácely zdravotní pojišťovny.

Co je přesnější a šetrnější?

Jak primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), tak středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) jsou přesvědčeni, že cucací testy s PCR vyhodnocením by pro většinu dětí byly vhodnější než státem dodané antigenní sady. Jednak by odpadlo získávání vzorku výtěrem z nosu, což leckdo vnímá jako nepříjemné, jednak by zmizely debaty o citlivosti a spolehlivosti antigenních testů. Ty budí podezření jak nízkým záchytem případů pozitivity – což vede k úvahám, že nejsou schopny postihnout nízkou virovou nálož, která je u bezpříznakově pozitivních dětí poměrně běžná – tak tím, že rozpoznaná pozitivita se při následné konfirmaci PCR testem ne vždy potvrdí.

Konkrétně hejtmanka Pecková připomněla výsledky pondělního testování ve středních Čechách: „Testováno 56 678 dětí, pozitivních 23. Po ověření testy PCR ale bylo ve skutečnosti pozitivních jen osm dětí,“ nabídla konkrétní čísla. „Zbývajících 15 bylo negativních. Takže po zjištění “pozitivity” ve škole musely školu opustit, jely s rodiči na PCR testy. Rodiče do druhého dne v nervech – aby se zjistilo, že zbytečně,“ poznamenala hejtmanka. V metropoli nicméně takto výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Pražský radní Vít Šimral (Piráti) připomněl 15 dětí s prvotně hlášenou pozitivitou, z nichž PCR konfirmace u 14 skutečně potvrdila nákazu (avšak z pěti původně pozitivně testovaných zaměstnanců byli falešně pozitivní čtyři).

Pražský primátor uvedl, že kapacita laboratoří by zcela jistě byla dostačující: v hlavním městě a ve středních Čechách dosahuje dohromady 21 tisíc testů denně, přičemž je z 96 procent volná. V případě chytrého rozložení testů v čase – vždyť všechny děti přece nemusejí být testovány ve stejný den – by podle něj nebyl problém v rámci celé republiky. A Pecková připomíná, že PCR testování už Středočeský kraj otestoval v takzvaných předurčených školách (pro děti zdravotníků, hasičů, policistů a dalších potřebných profesí) – a vše klapalo jako na drátkách. Shodnou zkušenost má i starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Pecková nicméně připomíná, že i antigenní testy mají své místo; uplatní se třeba pro část dětí ve speciálních školách. Od jejich ředitelů ví, že cucací testy by žáci s některými typy postižení měli tendenci rozkousat, žvýkat i polknout.

Co přesně je na obzoru?

Jestliže ministr školství Robert Plaga (za ANO) netají souhlasný postoj, přičemž zmiňuje, že to bylo právě jeho ministerstvo, kdo debatu o plošném PCR testování dětí otevřel – a nyní míní, že nachází sluchu u nového kolegy v čele resortu zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), nevlamují se představitelé metropole a jejího okolí tak trochu do otevřených dveří? Rozhodně ne, odpověděl Hřib na otázku Deníku. Konstatoval, že už měsíc a půl se řeční – a stále není vidět žádný výsledek. „Pořád jsou testy PCR v nedohlednu,“ konstatoval. S tím že právě PCR testování zmiňovala už první metodika, kterou viděl. „A pak byly dovezeny antigenní testy z Číny,“ krčí Hřib rameny.

I on sám byl s novým ministrem zdravotnictví v kontaktu. „Myslím, že náš dopis nezapadne,“ shrnul pražský primátor své dojmy z telefonického rozhovoru s Arenbergerem. Ten nicméně na páteční tiskovce uvedl, že chce s hodnocením testů ještě počkat; do příštího týdne. A v pátek odpoledne vydala Česká tisková kancelář zprávu, že ministr Plaga ve čtvrtek zaslal Správě státních hmotných rezerv dopis, z něhož plyne, že 21. dubna by školy měly obdržet další dodávku antigenních testů. „Ministr žádá o uvolnění 3,5 milionu antigenních testů Singclean pro samotestování ve školách. Tyto testy nyní používají školy v moravských krajích, kde je někteří kritizovali jako nepraktické,“ uvedla agentura.