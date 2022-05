Řeč o možných přesunech byla i v rámci úterního jednání krajského krizového štábu, potvrdil mluvčí kraje David Šíma. „Kraj se systematicky připravuje na letní měsíce a preventivně shromažďuje ubytovací kapacity pro potřeby případného přeubytovávání uprchlíků z prostor, které by bylo nutné z důvodu turistické sezony uvolnit,“ konstatoval. S dodatkem, že aktuální jsou rovněž přípravy na změny, které přijdou po ukončení nouzového stavu: leccos, co lze nyní řešit snáz, bude potom komplikovanější.

To potvrzuje i hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je také předsedkyní krajského krizového štábu. Připomněla, že se vedou intenzivní jednání s vládními představiteli o tom, jak ubytování řešit po skončení nouzového stavu, aby věci měly hladký průběh. Příznivou zprávou je, že problémy s nedostatkem postelí by se vyskytnout neměly.

„Aktuálně máme dostatečné kapacity pro případné přeubytovávání uprchlíků v následujícím období. Chci nesmírně poděkovat týmům, které se zabývají ubytovacími kapacitami a neustále udržují aktuální přehled o možnostech, kam uprchlíky umístit,“ ocenila hejtmanka.

Šíma dále připomněl, že smluv s ubytovateli, na jejichž základě se vyplácejí příspěvky, má kraj rozjednáno 554. „Podepsáno je 404 smluv – a u 283 smluv byly už proplaceny kompenzace,“ konstatoval.

Zájem pracovat i učit se řeč

Z víz dočasné ochrany, jichž bylo ukrajinským uprchlíkům uděleno více než 353 tisíc, jich má středočeskou adresu 52 612. Z těchto běženců by jako teoreticky zaměstnavatelných – tedy ve věku od 18 do 65 let – přicházelo v úvahu 33 687 osob (reálně však může nastoupit do práce méně lidí: započteno je i více než 16 tisíc žen, které pečují o děti ve věku předškoláků a školáků). Na jednání krizového štábu zazněly čerstvé informace úřadu práce, který eviduje, že počet zaměstnaných občanů Ukrajiny v kraji stoupl již na 11 520 (před týdnem jich bylo o rovných devět set méně).

Střední školy v kraji: Z řad uprchlíků přijímaly pouze jednotlivce

Údaj vychází z hlášení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii mají povinnost oznamovat. Uprchlíci se nejčastěji uplatní v zemědělství, zahradnictví, službách a potravinářském průmyslu. Zaměstnavatelům kraj nabízí bezplatné zveřejňování nabídek prostřednictvím aplikace nasharobota.cz. Zvýšil se také zájem o kurzy češtiny, které v každém okrese nabízí jedna střední škola zřizovaná krajem. V Kladně se rozběhly dokonce dva nové kurzy.