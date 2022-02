Podle pracovníka center přišel i ukrajinský pár. „Přišla žena s mužem. Své syny žena vysílá do bojů na Ukrajině. Její přítel pak má za úkol vyrazit do země a přivézt odtamtud ženy a děti, patřící do rodiny z válečných oblastí k nám do bezpečí. Zůstává otázkou, na kolik může být za dané situace taková mise úspěšná,“ řekl jeden z pracovníků.