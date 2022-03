Pro obec příchod 288 uprchlíků z toho 160 dětí znamená značné úsilí při jejich přijetí. Ve zdejší škole už začaly fungovat dvě dětské skupiny přibližně po 30 členech. Podle ředitele Pavla Jareše jsou odděleně od místních dětí a nejsou součástí běžné výuky.

Jak se účinně chránit při útoku? Hasiči vysvětlují, zároveň varují před panikou

„Jedná se spíše o adaptační skupiny, které mohou fungovat v této podobě 90 dnů. Nemají klasickou výuku, o program se starají dobrovolníci, někteří i z řad jejich rodičů. Pomáhá i paní učitelka, která je volyňská Češka a umí ukrajinsky,“ vysvětlil ředitel Pavel Jareš.

Děti zatím využívají různých přidružených prostor, například školní družiny. Děti jsou ve věku od 6 do 15 let. „Obědy platí obec, na svačinky jim přispívají místní firmy,“ dodal ředitel školy. Podle jeho informací by se ukrajinské děti mohly v budoucnu dočkat i distanční výuky přímo z rodné země. „Zatím jsem slyšel, že se takový projekt chystá. Samozřejmě také bude záležet na možnostech, jaké budou mít přímo na Ukrajině,“ poznamenal.

Starosta: Děkuji místním, ale potřebuji pomoc „od větších“

V nastalé situaci pomáhají místní obyvatelé i firmy. Starosta Tomáš Čížek by však uvítal pomoc od větších institucí. Například od sousední Lysé nad Labem a úřadů. „Děláme, co je v našich silách, ale potřebujeme pomoci od dalších. Máme jednu malou školu, nedaleká Lysá jich má mnohem více,“ stěžuje si semický starosta.

Julia z Kyjeva: Lidé na Ukrajině věřili, že jim EU a NATO pomohou. Jsou zklamaní

Starosta Lysé nad Labem Karel Otava se však brání. „I my tu máme ubytované uprchlíky a staráme se o jejich děti. Jejich počet každým dnem narůstá, poslední číslo je kolem padesáti dětí, o které se nyní staráme a postupem času je budeme začleňovat do běžných tříd,“ ohrazuje se lyský starosta.

Naopak si velmi cení pomoci místních a firem. „Jsou naprosto úžasní. Kdykoliv potřebujeme s něčím pomoci, stačí to zveřejnit a za chvíli se někdo ozve,“ pochvaluje si soudržnost.