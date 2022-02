„My jsme vyjádřili všem naším ukrajinským zaměstnancům solidaritu a nabídli jsme jim pomoc,“ řekla jednatelka nemocnice.

Vedení zdravotnického zařízení zjišťuje situaci u každého z ukrajinských zaměstnanců. V případě, že by větší část z nich odjela na Ukrajinu nebo by jim problémy související se stávajícím válečným konfliktem neumožnily nadále v nemocnici pracovat, byl by to zásadní personální problém. „V krajním případě bychom na některých odděleních museli omezit počet lůžek,“ konstatovala jednatelka nemocnice.

