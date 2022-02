Z vypuknutí války je nešťastná. Má příbuzné a známé na obou stranách konfliktu. „Část mé rodiny je v tuto chvíli na ruském Uralu, ale s nimi momentálně nejsem ve spojení. Sestřenice žije v ukrajinském Lvově, ale aktuálně je kdesi na vesnici u své matky. Podle zpráv od nich je tam zatím relativně klid,“ řekla paní Viktoria.

Další část známých žije na západní Ukrajině ve městě Luck poblíž polských hranic. „Zjišťuji pro ně většinou přes ženské skupiny na sociální síti informace, jak se dostat do Polska, kde mají příbuzné. Nejsou to žádné oficiální informace, spíš rady. Například nevědí, jak je to s občanstvím. Když budou v Polsku, aby nepřišli o to ukrajinské,“ popisuje nymburská fotografka a pořadatelka talentových soutěží formu své pomoci.

Řada jejích známých je prý uzavřena doma a nikam nevychází. „V uzavřených domech a bytech mají pocit, že jsou ve větším bezpečí. Ale především cítím, jak jsou z toho všichni vynervovaní,“ vysvětluje Viktoria pocity obyvatel válečné zóny.

Sama by momentálně na kritických místech být rozhodně nechtěla. „Nesnáším válku a konflikty. I proto jsme předtím žili ve Švýcarsku a nyní jsme tady. Pro matky na obou stranách to nemůže dopadnout dobře a nakonec budou plakat všechny,“ uzavírá Ruska s ukrajinskými kořeny.