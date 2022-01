Další rušení? Zatím jen úvahy

Úvahy o možném konci provozu osobních vlaků osobních vlaků se podle slov Boreckého vznášejí nad jednou až dvěma železničními tratěmi, z nichž radní zmínil jedinou: málo vytíženou trať na Rakovnicku Lužná–Žatec, u níž jsou však současně vazby na objednávku dopravy Ústeckým krajem. S jeho zástupci zatím Středočeši případných změnách nejednali – a jak Borecký zdůrazňuje, zatím je vše ve fázi vyhodnocování reálných dopadů. V sousedství kolejí nicméně byl již od prosince posílen provoz autobusových spojů.

Nádraží se mění. Do krásy, ale i směrem k nabídce většího pohodlí pro cestující

Vedle této trati jiný zvažovaný úsek železniční sítě ve středních Čechách Borecký zmínit nechtěl. Uvedl, že rozhodnuto není nic – a je možné, že na jakoukoli další redukci už nedojde. Jasněji by mělo být v dubnu; rozhodnutí bude předcházet vyhodnocení provozu.

Konec nemusí být definitivní

Kritické hlasy vůči rušení lokálek, jež byly slyšet zejména loni v létě a pak na přelomu listopadu a prosince, podle slov radního utichly až nečekaně. Poté, co osobní vlaky přestaly jezdit, dostal jen několik e-mailů s dotazy občanů, jak teď mají cestovat. Nyní už stížnosti nepřicházejí. Přesměrování pasažérů do autobusů vnímá jako poměrně hladké, byť připouští, že ne všechno klaplo podle představ. Konkrétně Borecký zmínil, že v úseku Lužec nad Vltavou–Vraňany „nevychází optimálně“ přestup na Kralupy nad Vltavou. „Bude se to řešit úpravou jízdních řádů autobusů,“ slibuje.

Středočeši dostávají komfortnější motoráky. Zatím na zkoušku

Další debaty se vedou kolem možné budoucnosti kouřimské trati. „Když vychladly emoce, přišly obce s tím, že si chtějí společně sednout,“ řekl Deníku krajský radní pro oblast veřejné dopravy. Výsledkem je dohoda o zadání studie Dopravní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, která by měla ukázat, zda se rýsují možnosti, jak by toto trať bylo možné do budoucna zatraktivnit. „Aby byla perspektivní,“ konstatoval Borecký.

Na další z tratí se zrušeným provozem osobních vlaků, v úseku Trhový Štěpánov–Vlašim, mají snahu dosáhnout obnovení přepravy lidí obce samotné. Tam však, jak vyplynulo z Boreckého sdělení, jde o lokální iniciativu: bez účasti kraje.