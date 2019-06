Střední Čechy – Koncepci udržitelného hospodaření s vodou připraví pro Středočeský kraj Česká zemědělská univerzita; jedna z vysokých škol, s níž má kraj uzavřeno memorandum o spolupráci. V pondělí o tom rozhodli středočeští zastupitelé, když souhlasili s tím, že kraj využije odborných znalostí a výzkumných kapacit této školy v oblastech životního prostředí, urbanismu a rozvoje regionů. Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera ocenil, že se do přípravy dokumentu zapojí studenti, kteří si přímo při řešení praktických úkolů mohou ověřovat své znalosti.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). | Foto: Deník / Milan Holakovský

O tomhle nicméně krajští zastupitelé nehlasovali. Rozhodovali o přidělení individuální účelové dotace ve výši 12 milionů korun, již škola využije právě při práci na tomto projektu. Přesně se jedná o částku 11 795 000 Kč. Nad tímto postupem se pozastavil opoziční zastupitel Věslav Michalik (STAN). Nezamlouvá se mu, aby si hejtmanství objednávalo studii tou formou, že zpracovateli poskytne dotaci. Upozornil, že třeba stavební zakázky kraj také nezadává „jako dotace“ – a zvolený postup mu tudíž zavání obcházením zákona o veřejných zakázkách. Nebyla to přitom jediná výhrada. „Na tento typ studie se dají získat dotace – nebo v případě, že by to byl výzkumný projekt, se dá financovat z Technologické agentury ČR,“ upozornil Michalik kolegy.