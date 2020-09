Že by se výsledky zhoršily natolik, že už jsou údaje o skutečném stavu nepovolaným očím z řad veřejnosti utajovány? Taková myšlenka mohla nejspíš blesknout hlavou kdekomu, kdo údaje o vývoji koronaviru ve středních Čechách sleduje pravidelně. Stejně jako třeba v Praze, i v řadě středočeských končin (a to nejen v bezprostředním okolí hlavního města) se v posledních dnech ukazovalo, že nákaza nabírá na síle…

Podobné vysvětlení by se sice nabízet mohlo, s pravdou však nemá nic společného. O tajnosti se nejedná. Mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová Deníku vysvětlila, že realita je mnohem prostší: technické potíže. Rozhodně to prý není tak, že by hygienici nově ukazovali své údaje jen někomu; tomu, kdo získal přístupové oprávnění. Skutečnost je taková, že bojují s problémy technického rázu. Už v pondělí se z klikací mapky vytratila polovina okresů – a v úterý se koronavirová prezentace „sesypala“ docela.

Žádné heslo tedy podle Šalamunové není potřebné; zájemci o nová čísla veřejně dostupná čísla vztahující se k úrovni jednotlivých okresů pouze musí počkat, než se vše opraví. „Řešíme to se správcem, ale nedokážu říct, kdy se to podaří vyřešit,“ řekla mluvčí Deníku v úterý vpodvečer.