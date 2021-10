Pestrostí nabídky se nenechají zahanbit ani knihovny v menších obcích. Třeba ta miskovická na Kutnohorsku má nejen amnestii a přihlašování zdarma, a to po celý říjen, ale seniorům nabízí výstavu Karel Havlíček Borovský v Miskovicích, dětem vyhodnocení soutěže Pátračka a všem den otevřených dveří chystaný na pátek. A třeba v Hradištku na Praze-západ mají pro nejmenší děti setkání pidičtenářů s rodiči na „mateřské“, pro o něco starší děti knihu na přání, se seniory zde začínají kurz trénování paměti a Virtuální univerzity 3. věku – a ještě zde zahájí kurz angličtiny.

Speciální nabídka knihoven je rozmanitá. Mnohde chystají „amnestie pro čtenáře“, kteří by za běžných okolností měli platit za upomínky kvůli pozdnímu vrácení vypůjčených knih, či odpouštějí poplatky při registraci nových čtenářů. Chystají se ale také besedy, výstavky, knižní burzy – či třeba veřejné předčítání; to se navíc nemusí konat pouze v knihovně.

Navázat na aktivity z doby před érou koronaviru, ale také oslovit nové čtenáře. To jsou hlavní cíle začínajícího Týdne knihoven 2021. V kraji se jich k němu přihlásilo 18 – jak ve větších městech, tak i v obcích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.