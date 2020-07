Třebaže se počet pacientů zvýšil proti předloňsku o osm a nemocnost v rámci kraje dosáhla pěti osob v přepočtu na sto tisíc obyvatel, Kateřina Jedličková z protiepidemického odboru středočeské hygieny hovoří o celkově sestupném trendu. „Přes mírný meziroční vzestup počtu onemocnění v roce 2019 se jedná ve srovnání s krajským průměrem za posledních deset let o pokles o 2,9 procenta,“ uvedla.

Čtvrtina pacientů z ciziny

Neplatí poměrně rozšířená představa, že tato choroba je takřka výhradně problémem příchozích ze zahraničí. Na celkovém počtu pacientů měli cizinci čtvrtinový podíl. Z 19 nemocných z jejich řad jich nejvíce, šest, pocházelo z Ukrajiny. Po třech byli mezi pacienty zastoupeni Rumuni a Vietnamci, po dvou pak Maďaři, Rusové a Slováci. Zbývající případ se týkal občana Polska.

Vzduchem přenosné bakteriální onemocnění, které hlavně starší generace bude znát i pod označením souchotiny, se někdy odehrává bez vnějších příznaků. Rovných 50 středočeských pacientů nicméně loni kontaktovalo lékaře právě kvůli zdravotním obtížím. V šesti případech byla nákaza zjištěna náhodně. Sedmkrát se na ni přišlo v souvislosti s prověřováním kontaktů jiného pacienta – a čtyři odhalení přineslo aktivní vyhledávání v rámci kontroly osob z rizikových skupin.

Muži kolem padesátky

Podstatně častější je onemocnění TBC u mužů; z hlediska pohlaví pacientů měli v kraji převahu 44:23. Poměr zhruba 2:1, kdy muži mají na celkovém počtu nemocných dvoutřetinový podíl, se dlouhodobě nemění. „Nejvyšší výskyt onemocnění u mužů byl evidován v okrese Kladno (12), u žen v okrese Benešov (5),“ upozornila hygienička Jedličková. V případě mužů byl podle jejích údajů nejzasaženější věkovou skupinou interval 45 – 54 roků a s nevelkým odstupem i 25 – 34 roků; mezi ženami měla nejpočetnější zastoupení skupina pacientek nad 65 let. U dětí do 15 let se tuberkulóza loni v rámci kraje nevyskytla vůbec.

Bez zajímavosti nejsou ani další zaznamenané souvislosti. Mezi pacienty s TBC je evidováno 32 kuřáků, v deseti případech pak alkoholismus – a jednou i užívání nelegálních drog. Ale také pětkrát osamělý život, čtyřikrát nezaměstnanost a dvakrát bezdomovectví…

V rámci středních Čech se vyskytly i poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Celokrajský průměr, představovaný nemocností v přepočtu na sto tisíc obyvatel vyčíslenou na 5,0, nejvýrazněji převýšil okres Rakovník s hodnotou 10,8 přepočteného pacienta. Nadprůměrných hodnot dosáhly ještě okresy Beroun (8,7), Kladno (7,9), Benešov (7,1) a Mladá Boleslav (7,0). Naopak nejnižší nemocnost, s přepočtenou hodnotou pouze 1,7, zaznamenali hygienici na Příbramsku.

Onemocnění TBC ve Středočeském kraji

Region Případy 2019 Případy 2018 Nemocnost 2019 Nemocnost 2018 Benešovsko 7 7 7,1 7,2 Berounsko 8 2 8,7 2,2 Kladensko 13 13 7,9 8,0 Kolínsko 3 6 3,0 6,0 Kutnohorsko 2 6 2,7 8,0 Mělnicko 5 7 4,7 6,6 Mladoboleslavsko 9 7 7,0 5,5 Nymbursko 2 2 2,0 2,0 Praha-východ 5 9 2,8 5,2 Praha-západ 5 9 3,5 6,4 Příbramsko 2 4 1,7 3,5 Rakovnicko 6 0 10,8 0,0 Středočeský kraj 67 59 5,0 4,4

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; nemocností se rozumí přepočet pacientů na sto tisíc obyvatel