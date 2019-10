Nikomu to neublíží, ušetří se na nákladech a technika, které by zde pracovala vlastně téměř bez užitku, se může zaměřit na zajišťování lepší sjízdnosti komunikací jinde. V neposlední řadě pak jde o přístup, který lze označit i jako ekologický…

Tak středočeští radní uvažovali už loni, před minulou zimou; s tím, že pokud se tento model osvědčí, může se uplatňovat i nadále. Vyhodnocení ukázalo, že zásadnější problémy nepřináší – a to ani z pohledu zimních zásahů složek integrovaného záchranného systému. Pouze řidiči jedoucí podle navigace se musí méně spoléhat na elektronickou nápovědu a více se řídit vlastním úsudkem.

To, že zhruba 3,4 procenta z krajem spravovaných silnic je tak málo využívaných, že se na nich v zimě není třeba starat o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, probírali krajští radní opět v pondělí 30. září; před nadcházející zimou. Závěr? Se zimní údržbou necelých 300 kilometrů krajských komunikací si skutečně není třeba lámat hlavu; přesně se jedná o 294,16 kilometru. Celkově má kraj ve správě 8725,6 kilometru silnic druhých a třetích tříd.

To, že úseky vyřazené ze zimní údržby jsou velmi málo využívané a pro řidiče k nim existuje alternativa, potvrdil v pondělí krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Zdůraznil současně, že pro radnice v okolí by to nemělo být překvapení. „Ve všech případech jsme vyjmutí úseků projednali s příslušnými starosty – a obce s ním souhlasily,“ uvedl Petrtýl. Upozornil, že ušetřit se takto za jednu zimu může zhruba deset milionů (alespoň pokud vycházíme z předpokladu, že zimní údržba jednoho kilometru silnice ve Středočeském kraji přijde v průměru na 33,88 tisíce korun).

Bílou či klouzající vozovkou by přitom řidiči neměli být zaskočeni; pokud se neudržovanou komunikaci rozhodnou použít, budou dobře vědět, kam vjíždějí. Plyne to ze slov Heleny Frintové z kanceláře hejtmanky. „Úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, budou označeny svislým dopravním značením A22 (Jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou Silnice se v zimě neudržuje,“ upřesnila Frintová.

Silnice vyřazené ze zimní údržby



Úseky, které spadají do působnosti obcí a měst:



- Oblast Kladno: Makotřasy, Lidice, Zákolany, Svárov, Třebíz, Plchov, Bilichov, Klobuky, Vraný, Páleč – Vrbičany, Jarpice, Zlonice, Hobšovice, Hospozín, Černuc, Kmetiněves, Velvary, Kamenný Most, Sazená, Kladno, Sýkořice, Hřebečníky, Jesenice, Kolešov, Pšovlky, Kolešovice, Děkov, Vysoký Újezd, Bykoš, Skuhrov, Všeradice, Neumětely, Beroun, Korno, Hostomice, Osov, Liteň, Praskolesy, Bzová, Jinočany, Úhonice, Dušníky u Rudné, Ptice, Holubice, Ptice, Ořech, Jíloviště, Kytín, Lichoceves, Okoř, Libčice nad Vltavou, Tursko, Úholičky, Dolany nad Vltavou, Průhonice;



- Oblast Benešov: Benešov, Vlašim, Sedlec-Prčice, Dobříš;



- Oblast Kutná Hora: Březová, Starý Kolín, Hlízov, Mezholezy, Suchdol, Zdeslavice, Miskovice, Hořany, Přítoky, Chroustkov, Krupá, Chrást, Hájek, Olšany, Neškaredice, Kluky, Vlkaneč, Zehuby, Horky, Žleby, Horní Bučice, Dědice, Michalovice, Sudějov, Rašovice, Staňkovice, Uhlířské Janovice, Libodřice, Chocenice, Vrbčany, Pečky, Tatce, Polní Chrčice, Krakovany, Loukonosy, Doubravčany, Toušice, Malenovice, Chotouchov, Lošánky, Bečváry, Dolní Chvátliny, Nesměň, Dolní Kruty, Bečváry, Sobočice, Vavřinec, Hořany, Doubravany, Rožďalovice, Tuchom, Mcely, Oskořínek, Jíkev, Kolaje, Dobšice, Nové Zámky, Dymokury, Vlkov, Velenice, Doubek, Kuří, Sluštice, Březí, Struhařov, Jevany, Vyžlovka, Vrákov, Kostelec nad Černými lesy, Tlustovousy, Rostoklaty, Tuklaty, Vitice, Dobré Pole, Kolín, Hradec;



- Oblast Mnichovo Hradiště: Zápy, Dřevčice, Radonice, Záryby, Úvaly, Škvorec, Zlosyň, Ledčice, Polní cesta, Tišice, Byšice, Lázně Toušeň, Nehvizdy, Skalsko, Bukovno, Chudolazy, Bělá pod Bezdězem, H. Bukovina, Zdětín, Sedlec, Horky nad Jizerou, Březovice, Stará Lysá, Předměřice nad Jizerou, Želízy, Řepín, Nebužely, Vysoká, Mělnické Vtelno, Jivina, Mohelnice nad Jizerou, Chocnějovice, Jiřice.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; členění podle oblastí, do nichž jsou sdružena jednotlivá cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje