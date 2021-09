Středočeši již dostali téměř 1,6 milionu dávek; statistika krajského úřadu jich k neděli zaznamenává 1 570 793. Počet obyvatel kraje, kteří dostali alespoň jednu dávku, podle tohoto zdroje dosahuje 809 001. Z nich má dokončené očkování většina: 761 992. S postupem očkování už ale neplatí, že nejvíce těchto lidí je mezi seniory: obyvatel kraje s dokončeným očkováním ve věku od 65 let výš je 268 tisíc. Nicméně ve věkové skupině 75–79 let představuje 42 263 lidí s dokončeným očkováním dokonce 96,5 procenta populace v kraji s dokončeným očkováním.

Registrovat se zájemci mají opět pomocí centrálního rezervačního systému – lze však zajít i na očkovací místa bez registrace. Nebo oslovit praktického lékaře; ti však aktuálně mohou nabídnout pouze vakcínu od Moderny. Do budoucna však mají mít k dispozici i Comirnaty od Pfizeru.

Středočeský krajský úřad na svém webu věnovaném vakcinaci, ockovani.kr-stredocesky.cz , tlumočí informace ministerstva zdravotnictví, že takzvané posílení imunity se doporučuje každému, kdo je starší 60 let. „Aplikovat se budou vakcíny Comirnaty a Spikevax od společností Pfizer/BioNTech a Moderna,“ uvádí.

Lidí, kteří si mohou vyžádat další dávku, bude postupně přibývat. Platí, že přihlásit se mohou nejdříve osm měsíců po dokončení základního očkování – tedy zpravidla po podání druhé dávky. Později bude aktuální, že pro posilující dávku si nelze přijít „po paměti“ – na stejné místo, kde byli lidé očkováni původně – velká vakcinační centra, jejichž provoz se rozjel na přelomu zimy a jara, totiž počátkem září skončila a jejich činnost se přesunula do jiných prostor. Měla by také růst role praktických lékařů.

Znovu se registrovat k očkování proti koronaviru mají od pondělí 20. září možnost zájemci, kteří už mají vakcinaci dokončenou. Mohou si nechat píchnout třetí, posilující dávku, jež by měla přispět ke zvýšení jejich odolnosti proti nákaze. Aktuálně se to týká především zdravotníků zaměstnaných v nemocnicích a nejstarších seniorů, kteří byli v zimě mezi prvními očkovanými.

