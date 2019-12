Deník se ptal, zda se aktuální problémy s kolapsem elektronických zařízení benešovské nemocnice, k němuž došlo ve středu (a tento stav stále trvá, přičemž pokračovat může ještě neméně v řádu dní) přetaví v předem propracovaný nácvik řešení obdobné situace. Benešovská zkušenost se při cvičení neuplatní – dojde ale na ohlas úterní tragédie v ostravské nemocnici. Tam umírali lidé při řádění muže s nelegálně drženou pistolí, jenž následně z místa utekl; ve chvíli, kdy se schylovalo k jeho zadržení policií, si pak prostřelil hlavu.

Nemocnice se budou připravovat na zásah proti nahodilému střelci, konstatovala hejtmanka. Taková je alespoň její představa, jež dostane podobu návrhu, který Jermanová předloží bezpečnostní radě kraje. Podobné cvičení ve spolupráci se středočeskou policií už se v minulosti odehrálo – nicméně to bylo ve školním prostředí. Tentokrát by se dějištěm nácviku zásahu proti vraždícímu útočníkovi měly stát dvě nemocnice – s tím, že přizváni by byli i zástupci dalších nemocnic.

„Budeme prověřovat, jestli se na takovou situaci můžeme připravit,“ konstatovala hejtmanka. Uvědomuje si nicméně, že do nemocnic lze stěží nainstalovat bezpečnostní rámy, jako jsou třeba na letišti (či u vstupu do budovy soudů nebo například do areálu Pražského hradu), stejně jako turnikety spojené s detailní evidencí příchodů i odchodů návštěvníků, jaké fungují i v budově krajského úřadu. A bezpečnostní experti se po ostravské tragédii shodovali, že to, kdo přijde do čekárny nemocniční ambulance a co si s sebou přinese – třeba i zbraň – lze ovlivnit jen stěží.

Jermanová má nicméně jasno. Krvavý masakr v Ostravě zřejmě nadlouho ovlivní fungování všech nemocnic v České republice. „Možná navždy,“ míní.