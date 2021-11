Silničáři jsou často terčem posměchu, že na silnice vyjíždějí s technikou pozdě. Čím si to vysvětlujete? Proč takové povědomí o silničářích ve společnosti panuje?

Myslím si, že je to hlavně proto, že nás lidé nevidí. Systém údržby v zimním období je nastavený tak, že sypač, který je samozřejmě připravený, stejně jako řidič, má na starosti ne jeden kilometr silnice, ale celý okruh silnic. Takový okruh, který musí projet, se pohybuje v rozmezí čtyřiceti až šedesáti kilometrů na jednu jízdu. Nejprve projede silnice druhé třídy s větším provozem a více řidiči a pak vyráží na silnice třetí. Tam je daleko menší provoz, kde není tak řidičům moc na očích. Ti si pak často myslí, že sypač vůbec nevyjel.

Jakou předpovědí počasí se silničáři řídí?

Máme přístup do geoportálu, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Tam chodí informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Máme tak k dispozici nejaktuálnější a nejpřesnější předpověď, která je v tu chvíli k dispozici. Potom máme svoje meteostanice.

Dám příklad. Je pátek a podle předpovědi ČHMÚ je už jasné, že v noci na neděli bude silně sněžit. Co dělají tu chvíli silničáři?

Ti především už od 1. listopadu drží nepřetržitě pohotovost – chodí do práce a čekají na pokyn k výjezdu. Drží službu, podobně jako třeba hasiči. Do terénu vyjíždějí podle závažnosti předpovědi i s předstihem.

Kdo je vlastně řidič, který pracují v terénu? Jaké předpoklady musí splňovat? Ptám se proto, že ta práce musí být hodně náročná a někdy i nárazová, vypjatá.

Kvalifikačně musí řidič zimní údržby vlastnit řidičský průkaz skupiny C plus řidičský průkaz profesní způsobilosti. Během provádění své činnosti musí obsluhovat vozidlo jako takové, sypací nástavbu a ještě radlici. Na základě pokynu dispečera vyjíždí řidič na svůj okruh ze střediska s připraveným vozidlem, tedy naloženým ať už chemickým či inertním materiálem.

Jaký musí být osobnostně?

Musí mít i dost odvahy vyjet jako první na zasněženou pozemní komunikaci s vozidlem o hmotnosti blížící se váze 30 tun a ošetřit ji tak, aby ostatní řidiči měli komunikaci bezpečnější a sjízdnější. Někteří občané ovšem nejsou natolik ohleduplní, aby tuto činnost bezpečně umožnili.

Co nejdůležitějšího by měli udělat všichni řidiči předtím, než vyjedou na zimní silnice?

Přezout na zimní pneumatiky. To je naprosto zásadní a mnoho řidičů tuto skutečnost stále podceňuje. Zdaleka to totiž není jen o hloubce dezénu.

A o čem ještě?

Především o vlastnostech. Složení směsi zimní pneumatiky je odlišné, a proto se také chová docela jinak než letní.

Čili opravdu mě může zimní pneumatika na sněhu či náledí takříkajíc zachránit?

Stoprocentně. Jenže mnoho řidičů, zvláště v nížinách, na to kašle. Řeknou si: stejně se nechystám nikam do hor, tak to na letních klidně odjezdím. To je ale hluboký omyl, který může mít fatální následky.

O tom víte své, několik let jste šéfoval dopravnímu inspektorátu v Kutné Hoře…

Ano. Za tu dobu jsem viděl opravdu hodně nehod. Některé nebyly ani trochu pěkné. Všechny ale měly společného jmenovatele: řidiči přeceňují své schopnosti a technický stav vozidla, naopak podceňují únavu. Neuvědomují si, že jen oni jsou zodpovědní za to, že dojedou v pořádku a nikoho dalšího neohrozí.

Kolik materiálu a posypové soli je letos připraveno na údržbu středočeských silnic?

V celém kraji máme připraveno 170 sypačů a přes 100 traktorů. Téměř 46 tisíc tun posypové soli a 41 tisíc tun inertního materiálu.

Tomáš Račák, 49 let

• Středoškolské vzdělání

• Od roku 1992 do 2008 Policie České republiky

• Poslední pozice – vedoucí dopravního inspektorátu na Okresním ředitelství Kutná Hora

• Od roku 2008 – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, nyní na pozici náměstek ředitele pro externí financování