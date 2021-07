/FOTOGALERIE/ Svatoludmilské oslavy či akce chystá na příští týdny řada měst i obcí nejen ve středních Čechách. Do finále spějí několikaleté přípravy na připomenutí 1100 let od vraždy světice, jež podle legendistické tradice byla babičkou a vychovatelkou českého patrona sv. Václava. Vyvrcholením Roku sv. Ludmily se stane Národní svatoludmilská pouť na Tetíně, chystaná na 18. září. Přesněji: na 17.–19. září.

Ze Svatoludmilské poutě na Tetíně. | Foto: Pavel Paluska

O jak výjimečnou událost půjde, napovídá mimořádné rozhodnutí středočeských zastupitelů. Ti právě Tetínu na Berounsku umožnili vyšperkovat obec na dluh. Zastupitelé schválili poskytnutí desetimilionové individuální návratné výpomoci – půjčky, kterou obec s osmi a půl stovkou obyvatel vrátí do deseti let: ročně bude splácet nejméně po milionu. Právě tyto peníze mají pomoci připravit se na uspořádání národní poutě k uctění 1100 let od mučednické smrti světice.