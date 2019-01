Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Plány na jarní narození miminka ovlivňují už nyní termínový kalendář středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta loni uvedla, že se do ústraní nemíní uchýlit na dlouhou dobu: počítá s tím, že pokud budou očekávaná holčička i ona sama zdravé, vrátila by se do kanceláře hned po šestinedělí. Hlavní díl odpovědnosti za péči o miminko má převzít manžel Jakub Pokorný.

Že tyto plány platí, potvrdila hejtmanka novinářům v souvislosti s úvahami o společném zasedání radních Středočeského kraje i hlavního města Prahy. To by mělo navázat na dřívější tradici a přispět k navání hlubší spolupráce, prohlubování shod a nalézání řešení v případech, kdy se představy představitelů dvou nejlidnatějších regionů republiky rozcházejí.

Zamýšlené setkání organizuje Praha. Hejtmanka – s poukazem na své rostoucí bříško – dala partnerům najevo, že by byla ráda, kdyby se podařilo najít termín do března. Už ale ví, že se to nejspíš nestihne. Počítá se tedy s odkladem na květen; po jejím návratu do politiky.

Důležitá témata však na projednávání čekat nemusí: středočeští radní dostali pokyn, aby navázali užší kontakty se svými pražskými partnery samostatně. Určitě bude o čem debatovat; hlavní město a jeho okolí toho opravdu mají hodně společného – a zdaleka najde jen o dopravu.

Mimochodem: v této oblasti se aktuálně chystá rozšíření takzvané integrace; začlenění dalších oblastí kraje do systému Pražské integrované dopravy (PID). V březnu by se to mělo týkat autobusů na Nymbursku a Kolínsku (vlaky už jsou integrovány v rámci celého kraje – a je v nich tedy možno využívat i jízdní doklady PID).

Fungování systému Pražské integrované dopravy nejen s jejími jízdenkami umožňujícími přestup mezi různými druhy dopravy, ale třeba l lepší provázaností spojů nebo standardy kvality závaznými pro všechny zapojené dopravce se hejtmance zamlouvá – úplně pod nos jí ale nejde název PID. Netají se přáním, že by byla ráda, kdyby se podařilo dojednat přejmenování. Aby bylo patrné, že v rámci integrované dopravy se cestující vozí nejen v metropoli, ale také po středních Čechách.