Krizový štáb kraje stanovil povinnost po opuštění domova používat roušku nebo její improvizovanou náhradu třeba v podobě šátku nebo šály od středeční 18. hodiny, následně od půlnoci platí tato povinnost na základě vládního nařízení celorepublikově. Pohybovat se na veřejnosti s odhaleným obličejem by tedy nyní neměl nikdo a nikde.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Jermanová současně upozornila, že dodržování nařízení kontroluje policie – a za nerespektování hrozí postihy. „Pokuta s tím spojená není úplně příjemná,“ upozornila společně s výzvou k ohleduplnosti. Policisté mohou člověka bez roušky vykázat z místa – a za neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun. Hejtmanka také připomněla, že lidé by měli mezi sebou dodržovat odstup; vytváření hloučků na ulici je porušením nařízení vlády. Kolem skupin popíjejících společně pivo – tehdy ještě s „legálně“ odkrytými ústy – se v uplynulých dnech vedly debaty třeba v Černošicích.

Hejtmanka však také chválí: v souvislosti s preventivními opatřeními podle jejích slov „veřejnost odvedla obrovský kus práce“. Oceňuje především, jak se lidé zapojili do výroby roušek, ale také projevy solidarity. Poděkování podle jejích slov náleží také firmám i jednotlivcům, kteří nabízejí bezplatnou pomoc s nákupem roušek i s dopravou. Připomněla nicméně, že by přivítala ještě větší ohlas. „V téhle chvíli přivítáme jakoukoli pomoc v této oblasti,“ vzkázala prostřednictvím videonahrávky na svém facebookovém profilu.

Vyzvala také k zapojení každého, „kdo by chtěl rozšířit řady našich švadlenek“ při výrobě roušek, kterými by kraj rád vybavil obyvatele domovů seniorů. Připomněla, že jde o více než pět tisíc klientů jen v krajských zařízeních – a celkem se v krajské síti zařízení sociální péče jedná o více než osm tisíc lidí. „I to je cesta, jak se moci zapojit do boje proti koronaviru,“ uvedla Jermanová.

Více roušek se kraj podle jejích slov snaží získat i prostřednictvím nákupů. „Nespoléháme jen na stát; máme v plánu nakupovat, abychom mohli zásobovat obyvatelstvo – i přesto, že věříme, že vláda bude zavářet velké množství roušek,“ konstatovala Jermanová. Podle ní neuškodí, když každý člověk bude mít roušek více – jejich životnost je totiž omezená. Až budou ústenky pro obyvatelstvo k dispozici, dostanou se k lidem prostřednictvím distribučního systému založeného na obcích s rozšířenou působností a dobrovolných hasičích.