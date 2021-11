Svatomartinské hodování nejen 11. 11. v 11.11. Což je spojit s výletem?

Vychutnat si svatomartinské pochoutky? Skvělé! A co by mohlo být ještě lepší? Pochutnávat si na nich v noblesním prostředí. Právě to radí Středočeská centrála cestovního ruchu, jež doporučuje spojit chuťové zážitky i s těmi dalšími: vypravit se na husí pochoutky spojené s přípitkem mladým vínem, díky krátkému zrání příjemně svěžím a s nezaměnitelnou chutí, do některého ze zámeckých restaurantů.

Svatomartinské hody. Ilustrační foto. | Foto: Richard Karban

Martinské hodování nemusí být načasováno právě k 11. 11. a na 11 hodin a 11 minut, kdy se podle tradice může svatomartinské víno začít ochutnávat. Krajská turistická centrála nabízí inspiraci ke gastronomickým zážitkům, které lze spojit s příjemným výletem – přičemž taková výprava do zámecké restaurace prý umožní nejenom si pochutnat, ale také se cítit královsky. Prostředí zámku zážitek umocní Turistická centrála zve například na zámek Berchtold s adresou Kunice-Vidovice v malebném Ladově kraji na Praze-východ, kde se svatomartinské hody pořádají od 11. až do 22. listopadu, nebo do zámku Liblice na Mělnicku, který je nejen barokním skvostem, ale také hotelem s ohlášenou nabídkou husy a mladých vín na víkendové dny 13. a 14. listopadu. „Kromě gastronomického zážitku si užijete architekturu zámku i přilehlou Slatinnou louku, která je ideálním místem pro procházky za tajuplně pochmurného listopadového počasí,“ nabízí krajská turistická centrála na výběr i jiné zážitky než ty ze soudku s vínem nebo s kyselým zelím, jež se s pečenou husičkou tak dobře snoubí. Co nakoupíte na Svatomartinském trhu v Kolíně? Dobroty, dárky i pomoc druhým Přečíst článek › Na možnost vychutnat si svatomartinské menu v zámeckém prostředí upozorňuje krajská turistická centrála také v souvislosti s Ratměřicemi na Benešovsku, Panstvím Dlouhá Lhota v brdské přírodě i Chateau Mcely na Nymbursku, odkud se lze vydat i na nedaleký celoročně otevřený zámek s labyrintáriem. Nebo si lze pochutnat v Chateau Kotěra v Ratboři u Kolína (a zde si současně připomenout architekta Jana Kotěru, od jehož narození uplyne v prosinci 150 let). Na dosah od Prahy je pak Chateau Trnová nedaleko Jíloviště na Praze-západ, kde svatomartinské husí hody nabídnou od čtvrtka do neděle. Pochutnat si lze skutečně leckde Kolem svátku Martina se ale objevuje i řada svatomartinských akcí a slavností. Jejich program bývá rozmanitý, nicméně mlsné jazýčky zpravidla nepřijdou zkrátka. Středočeská centrála cestovního ruchu obzvlášť upozorňuje na Kutnou Horu, kde se ve čtvrtek chystá slavnostní otevření svatomartinských vín v klášteře sv. Voršily a v sobotu nabídne GASK neboli Galerie Středočeského kraje degustaci vín spojenou s ochutnávkou husích specialit i s kulturním programem. Od pátku do neděle se připravují svatomartinské hody na Hradě Červený Újezd, historizující novostavbě na Praze-západ, v Poděbradech chystají v sobotu slavnost spjatou s Martinovým jménem na nádvoří zámku a na Jiřího náměstí. Kam na husu? Podívejte se na velký přehled gastroakcí na Kutnohorsku Přečíst článek › Třeba v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku si Martina připomenou už ve čtvrtek vpodvečer lampionovým průvodem od radnice na Masarykově náměstí do farní zahrady, přičemž také zde dojde jak na víno, tak na občerstvení pro děti. A husí menu v restauracích? To nabízejí podniky po celém kraji. Někde dokonce s možností dovezení až k zákazníkovi domů, což se už za loňských covidových omezení osvědčilo třeba v Dolních Břežanech na Praze-západ.