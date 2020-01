Zatímco v předchozím roce pole pokrýval sníh po vydatných lednových sněžení, letošní zima je na sníh velmi skoupá a na první ucelenou sněhovou pokrývku se tu čeká stejně jako na „pořádné lednové” mrazy. A situace se nejspíše nezmění ani v dalších dnech - meteorologové předpovídají na konci týdne denní teploty atakující až deset stupňů Celsia, mají sice dorazit dešťové srážky, ovšem v nikterak velkém množství.

„Situace je opravdu vážná. Zatímco jedna z nejsušších oblastí jižní Morava je na tom nyní relativně o poznání lépe, ve Středočeském kraji je nejkritičtější situace na Rakovnicku a suchem je zasaženo také Lounsko. Rakovnicko je zkrátka nejsušší oblastí České republiky,” reagoval na dotaz Deníku Jaroslav Mikoláš, předseda středočeské agrární komory.

V současné době se zraky zemědělců upínají každý den k nebi. Na Rakovnicku je totiž již veliký nedostatek nejen povrchové vody ale také chybí spodní voda. Podle Jaroslava Mikoláše je v současné době vodní deficit takový, že za pět let tu chybí srážky v objemu jednoho roku. A deficit se stále prohlubuje. „Jen v loňském roce v rozhodující fázi - tedy v červnu a červenci - chybělo na Rakovnicku sto mililitrů srážek. A suché počasí defakto přetrvává až do nynějška. Bojím se, že v letošním roce může sucho způsobit ještě větší problémy,” upozornil Jaroslav Mikoláš.

I kvůli nadprůměrným teplotám vypadají podle zemědělců rostliny na polích nyní dobře. Jenže nedostatek spodní vody může způsobit, že rostliny v jarní části vegetace uschnou, jelikož budou pouze závislé na dešťových srážkách.

Chmel tu chceme

Severní Rakovnicko a také Lounsko je chmelařskou oblastí. Jenže vysoké letní teploty a nedostatek vody ohrožuje i tuto komoditu nutnou pro výrobu piva. Rakovničtí zemědělci se ji vzdát rozhodně nechtějí. V současné době se snaží přesvědčit ministry, aby urychlily nejen proces výstavby dvou vodních nádrží - u Senomat a Šanova, ale především pak přivaděč vody z povodí Ohře přes Blšanku do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka.

„Vodní nádrže u Senomat a Šanova by se měly začít stavět v roce 2022, dokončeny by měly být, předpokládám, nejpozději do čtyř let. Zároveň chceme urychlit proces výstavby nádrže Kryry tak, abychom se přiblížili termínu 2025 až 2030. Domluvili jsme se s panem premiérem, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku předložíme návrh na výkup pozemků a vše urychlili,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. V projektu na výstavbu vodní nádrže u obce Kryry totiž stojí termín dokončení po roce 2040.

„Potřebujeme do regionu především dostat vodu, poté ji můžeme zadržovat a až poté řešit otázku pěstováním například ovoce a zeleniny. Je dokázáno, že pomocí kapénkové závlahy lze teplotu v chmelnicích snížit až o šest stupňů. Chceme udělat vše proto, aby chmel se tu pěstoval i nadále,” uzavřel Jaroslav Mikoláš.