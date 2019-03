Mladoboleslavsko - Nejenom plno, ale doslova nabito bylo v jednacím sále středočeských zastupitelů na krajském úřadu, jehož odbor životního prostředí pozval ve středu lesníky na seminář věnovaný boji s kůrovcem. Lýkožrout smrkový, který devastuje lesy po celé republice, je velmi aktuálním problémem i ve středních Čechách.

Jak je situace vážná a kde je nejhorší, se může přesvědčit kdokoli – a to dokonce bez toho, že by vkročil do porostu. Přehledné znázornění může mít každý přímo před očima; na svém monitoru. Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti představil účastníkům semináře nový web www.kurovcovamapa.cz pracující s třikrát ročně aktualizovanými daty z dálkového průzkumu Země.