Takový je alespoň souhrn zjištění z nehod se zvěří šetřených policií, podle nichž Generali Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu vytvářejí vždy na jaře a na podzim takzvaný SRNA index. Jeho označení může odkazovat na vysokou zvěř, jež pod koly aut skutečně hyne velmi často, společně se zvěří černou – má však představovat označení SRažení a NAbouraní. Výpočty pracují s policejními statistikami nejenom z hlediska počtu nehod a rozsahu silniční sítě, ale berou v potaz i další souvislosti: výši škod na majetku, zdraví i životech.

Jedna srážka připadá na každých šest kilometrů

V aktuálně hodnoceném období mezi dubnem a zářím došlo na středočeských silnicích k 1557 střetům vozidel se zvěří evidovaných policií. Z tohoto pohledu se středočeské silnice řadí mezi ty nejméně bezpečné v republice: číslo je nejvyšší ze všech krajů. Přepočet na délku silniční sítě však ukazuje, že nerozlehlejší kraj se od těch ostatních příliš neodlišuje: ke střetu zde došlo v průměru každých 6,2 kilometru (což je se zbytkem republiky srovnatelné). Alespoň to platí z celokrajského pohledu; některé okresy jsou na tom hůř: Mělník 4,4 km, Rakovník 4,5, Mladá Boleslav 4,6, Benešov 5,0 a Příbram 5,8.

Za vůbec nejrizikovější místo hodnotitelé označili kousek silnice II/608 u Zdib na Praze-východ. Na úseku dlouhém méně než sto metrů – 95 – ve směru od Zdib na Prahu-Dolní Chabry se za šest měsíců stalo šest nehod tohoto druhu. S celkovou škodou vyčíslenou na 288 tisíc korun.

Přepočet škod na životě, zdraví a majetku za celý kraj vyčíslili hodnotitelé na 62 miliony korun; přesně na 61 872 579 Kč. V mezikrajském srovnání je to cifra mimořádná – byť třeba ve východních Čechách výslednou hodnotu ovlivnil i způsob výpočtu. „Srážku motorkáře se srnou po následném pádu nepřežila jeho spolujezdkyně. Účet za tuto nehodu se blížil 25 milionům korun,“ připomněl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. V rámci středních Čech podle vyčíslených škod vévodí přehledům okresy Benešov (11 milionů korun) a Mladá Boleslav (10 milionů); s bezmála sedmi miliony pak následují okresy Nymburk a Příbram a se šesti Mělník.

Počet nahlášených škod sice proti předcovidovému období mírně poklesl, ale nepřestává růst průměrná škoda, připomněl za pořádající pojišťovnu senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel Patrik Nauš. Podle jeho slov se průměrná škoda na jeden případ blíží 45 tisícům korun – a je přímo spojena s novými technologiemi, kterými jsou vozidla vybavena. „Jsou to citlivé senzory, ale také sofistikované světelné technologie, které mají vozidla umístěny právě v čelních partiích. Při střetu mnohdy navíc dochází k aktivaci airbagů a je nutná výměna přístrojové desky či sedadel,“ vysvětlil Nauš. S tím, že situaci bude dále zhoršovat rostoucí ceny materiálu, lakýrnických i dalších prací.

Praha zaznamenala rovnou stovku nehod

V pomyslném žebříčku sestaveném podle počtu nehod by byly na čele okresy Benešov (241), Mladá Boleslav (199) a Příbram (164). S odstupem by následovaly Rakovník (145) a Mělník (141). Srovnávat s okolím nejde Prahu, byť i v hlavním městě byla ve sledovaném období evidována rovná stovka střetů – v přepočtu na délku silnic jedna nehoda co dva kilometry – se čtyřmilionovou škodou. Jako absolutně nejrizikovější se v metropoli jeví úsek silnice I/12 u Prahy-Běchovic: mezi Škvoreckou oborou a přírodním parkem Klánovice-Čihadla. Na úseku o délce 381 metru zde došlo k osmi nehodám s celkovou škodou 221 tisíc korun. Se stovkou nehod lze hlavní město srovnávat se středočeským územím Prahy-východ (101); podle výše škod zase s Berounskem.

Riziko střetu se zvěří podle přepočtu na délku silnic

- Mělnicko: 4,4

- Rakovnicko: 4,5

- Mladoboleslavsko: 4,6

- Benešovsko: 5,0

- Příbramsko: 5,8

- Průměr Středočeského kraje: 6,2

- Praha-západ: 6,3

- Kutnohorsko: 6,8

- Nymbursko: 7,5

- Berounsko: 7,6

- Praha-východ: 8,0

- Kolínsko: 10,2

- Kladensko: 10,5



Zdroj: SRNA index podzim 2021; jde o přepočet vzdálenosti v kilometrech, na kterou v průměru dojde k jedné srážce se zvěří – čím je číslo nižší, tím je střet pravděpodobnější