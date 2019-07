Nechybí v ní ani údaje o dalších drogách. Gram heroinu je podle tohoto zdroje v kraji k mání za 1500 Kč, zatímco v metropoli je nejobvyklejší cenou rovněž tisícovka (se zaznamenaným rozpětím od 1000 do 2000 Kč). Pro kokain údaj ze středních Čech chybí – a v Praze lze najít nejběžnější nabídky za dvě tisícovky. Ovšem – jak kde a jak komu: zaznamenaný interval je 800 – 3000 Kč.

Tabletu extáze lze podle zjištění kriminalistů pořídit ve středních Čechách za částku od 80 do 240 Kč. To v Praze i dráž, avšak nejběžnější cena tam bývá 100 Kč za kus – na rozdíl od většiny regionů v rámci republiky, kde jsou standardem spíš dvě stovky. A zapomenout nelze ani na marihuanu, jejíž běžná cena dosahuje 200 Kč za gram prakticky celorepublikově; hlavní město a jeho širší okolí nevyjímaje. Ve středních Čechách však uživatelé konopí mohou konstatovat, že jsou z poměrně laciného kraje: cenové rozpětí zde policie zaznamenala od 50 do 200 Kč. To v Praze by nebyl problém utratit daleko víc: ceník z metropole sice začíná na 40 Kč, horní sazba se však vyšplhala až na 520 Kč.

Jasnou převahu mají našinci

Ze souhrnných údajů o řešené trestné činnosti související s drogami ve středních Čechách plyne, že omamným látkám se nejvíc „daří“ na Kladensku a kolem Prahy; následují pak Mladoboleslavsko a Berounsko. A je omyl domnívat se, že většinou v tom mají prsty cizinci. Naopak: devět z deseti podezřelých jsou občané České republiky. Těch bylo loni kvůli drogám v kraji zadrženo 364. Z cizinců bylo nejvíc Slováků (10) a Vietnamců (7); dál se pak už jednalo spíše o jednotlivce. Tím se střední Čechy odlišují od Prahy, kde výrazně vyčnívá i skupina zadržených Nigerijců – a viditelnější jsou ve statistkách rovněž Ukrajinci a občané Kamerunu.

Z větší části byli dopadeni pachatelé drobnější trestné činnosti, středních Čech se však loni dotklo i několik rozsáhlých zásahů. Byly to především akce Štaflík a Stříbro, při nichž protidrogová centrála zasahovala proti výrobcům pervitinu nejen na území kraje, ale také v Praze i na Karlovarsku a Plzeňsku. Zadržela 20 osob a mimo jiné zajistila přes 22 kg metamfetaminu v podobě krystalů. Operace Kuča byla mezinárodním úderem proti velkopěstitelům marihuany, kteří obchodovali i s kokainem a heroinem. Ve středních Čechách a v Praze detektivové zatkli tři lidi a vyklidili dvě pěstírny (zajistili 1551 rostlin konopí a 3 kg sušiny). A pod krycím názvem Sky se skrývala razie proti velkododavatelům marihuany do Finska, v jejímž rámci byla jedna z pěstíren odhalena i ve středních Čechách.

Drogová trestná činnost ve středních Čechách:

Územní odbor Počet případů Počet podezřelých Neznámí pachatelé Benešovsko 20 19 3 Berounsko 34 36 1 Kladensko 67 72 10 Kolínsko 20 35 0 Kutnohorsko 8 5 3 Mělnicko 19 28 0 Mladoboleslavsko 36 38 0 Nymbursko 22 25 0 Praha-venkov: Jih 20 28 1 Praha-venkov: Východ 15 17 3 Praha-venkov: Západ 13 23 0 Příbramsko 23 34 2 Rakovnicko 17 22 0 Krajské ředitelství 5 13 0 Policie v kraji celkem 319 395 23 Celní správa 5 6 0



* Struktura odhalených podezřelých osob:

- Podle státní příslušnosti: Česká republika (364); Slovensko (10); Vietnam (7); Polsko (4); Bulharsko (3); Černá Hora, Německo, Srbsko (po 2); Belgie, Chorvatsko, Libanon, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Velká Británie (po 1)

- Podle věku: dospělí (374); mladiství do 18 let (20); nezletilí do 15 let (7)

- Podle pohlaví: muži (327); ženy (74)

Zdroj: Národní protidrogová centrála; údaje za rok 2018