Hejtmanka Petra Pecová (STAN) na twitteru informovala, že konkrétně se jedná o nemocnice v Kladně, Kolíně, Příbrami a Slaném. Jsou tedy mezi nimi i tři z pěti velkých zdravotnických zařízení Středočeského kraje, takzvaných oblastních nemocnic. Pouze Nemocnice Slaný z uvedené čtveřice je městská.

Během dnešního dne požádaly ve @StredoceskyK o pomoc @ArmadaCR nemocnice v Kolíně, Kladně, Příbrami a Slaném. Celkem požadují 22 příslušníků armády. Požadavky přes naše krizové odd. předány na Ústřední krizový štáb ke schválení. Nástup by měl být od pondělí 15.11. — Petra Pecková (@PPeckova) November 12, 2021

Některá zařízení ze středočeské nemocniční sítě reagovala na možnost vyžádat si pomoc téměř vzápětí poté, co jim krajský úřad předal informaci, že takovou možnost Armáda ČR opět nabízí, a tlumočil pokyny, kam se obrátit a jak si nasazení vojáků a vojákyň vyžádat. Je to signálem, že z hlediska zvládání koronaviru už v nemocnicích, jež v souvislosti s nárůstem počtu infekčních pacientů obnovily provoz specializovaných covidárií, začíná znovu jít do tuhého – a zajistit dostatek potřebného personálu je někde problém.

Od pondělí 15.11. je možné nasazení @ArmadaCR v sociálních a zdravotnických zařízeních, postup vyžadování a pokyny zařízení ve @StredoceskyK obdržela. Díky za spolupráci. ?? — Petra Pecková (@PPeckova) November 12, 2021

Vojáci, jejichž nasazení podléhá schválení ústředním krizovým štábem (kterému krizové oddělení krajského úřadu předalo shromážděné požadavky v pátek večer), mohou v nemocnicích pomáhat například se základní ošetřovatelskou péčí včetně podávání stravy. Sloužit mohou například i jako sanitáři a pomocníci při zajišťování dalších potřebných prací.

V pátek, kdy nemocnice žádaly o vyslání vojáků, bylo ve středních Čechách hospitalizováno celkem 172 pacientů s koronavirem. Deníku to sdělila Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice s tím, že 35 z nich leží na jednotách intenzivní péče. Například ve středu jich bylo 147; z toho na JIP 36. Od té doby osm Středočechů s koronavirem podle údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo: pět ve čtvrtek (po dvou na Kolínsku a Příbramsku a jeden z Prahy-západ) a tři v pátek (Berounsko, Mělnicko a Praha-západ).