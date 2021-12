Co za to? Šlapání na této trase bude nejen bezpečnější, mimo silnice s běžným provozem, ale také se pojede snáz, po kratší trase a rychleji. Nyní mapový vyhledávač cyklistům nabízí několik variant trasy, vesměs dosti klikatých a kopcovitých – ať už vedených směrem na Lidice a Buštěhrad, na Hostouň a Kněževes, či přes Unhošť a Červený Újezd – kdy si na zdolání zhruba 35kilometrové vzdálenosti mají vyhradit dvě a půl hodiny; nová cyklostezka má být podstatně přímější a rovnější.

Naznačuje to už název akce: Kladenská drážní cesta. Chystaná stezka pro cyklisty má kopírovat trasu železnice – a v některých úsecích i přímo využívat opuštěné drážní těleso, po němž vlaky jezdí nyní. V rámci rekonstrukce trati se totiž počítá s přeložením části kolejí.

Cyklostezka úzce provázaná s tratí

Projektový záměr, který ve čtvrtek schválili středočeští radní, počítá s tím, že nová stezka nejenom pomůže rozvinout rekreační potenciál oblasti podél železniční trati. Má také zajistit „chybějící vazby v území“ a současně zlepšit dostupnost zastávek na železniční trati pro obyvatele obcí v okolí. Z toho plyne předpoklad, že se lidé z Kladenska a Prahy-západ naučí více využívat jízdní kolo k běžnému cestování, a to i v kombinaci s veřejnou kolejovou dopravou; nikoli pouze jako náčiní pro sportovní aktivity a aktivní pohyb na výletech ve chvílích volna.

„Je si třeba uvědomit, že v dnešní době patří doprava na kole mezi jednu z běžných forem dopravy, kterou obyvatelé využívají na běžné každodenní přesuny do požadovaných lokalit, a to i například do práce,“ potvrzuje krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Protože se počítá s využitím opuštěných náspů či zářezů, je stavba úzce navázána na modernizaci železniční trati Praha–Kladno. Aktuálně se očekává, že stavět by se mělo v letech 2024–2026, uvedl mluvčí krajského úřadu David Šíma. „Předpokládané náklady na přípravu a realizaci projektu dosahují výše 467 milionů korun,“ konstatoval.

Radní Borecký nicméně upozornil, že uvedená částka je jen odhadem, vycházejícím z technické prověřovací studie, kterou loni nechalo vypracovat město Kladno. „Skutečné náklady však budou známy až po skončení výběrového řízení na zhotovitele,“ upozornil Borecký. Připomíná současně, že kraj chce na přípravách spolupracovat nejenom s Kladnem, ale také s dalšími partnery. „S městy a obcemi na trase a také se Správou železnic,“ upřesnil.

Podle současných očekávání by chystaný úsek neměl mít význam jen pro přípražský region; má se stát součástí páteřní soustavy „cyklistických dálnic“. „Bylo by možné prodloužit dálkovou cyklotrasu číslo 1 Praha–Brno–Skalice z Prahy dále směrem na západ tak, aby vedla v úseku Praha–Kladno po plánované Kladenské drážní cestě – a dále do Plzeňského a Karlovarského kraje, kde by se napojila na cyklotrasu číslo 6,“ naznačil Šíma podrobnosti.

Prodloužení trasy podél Jizery

I když standardní cyklistická sezona má nyní zimní pauzu, krajským cyklokoordinátorům „sezona“ nekončí. Další významnou cyklostezkou, kterou nyní připravují (v tomto případě společně s vedením Mladé Boleslavi), je 15kilometrový úsek Greenway Jizera podél řeky v úseku mezi Mladou Boleslaví a Benátkami nad Jizerou. I ten se stane součástí páteřní sítě cyklostezek.

Na základě nedávno dokončené studie a podle výsledků jednání se zástupci obcí kraj vybral z různých variant optimální trasu. „Zejména se nám jednalo o to, jakou trasu preferují a kde jsou rizikové pozemky,“ uvedl k jednání se zástupci obcí vedoucí odboru veřejné mobility krajského úřadu Petr Matura. „Zároveň se jednání zúčastnila i zástupkyně povodí Labe, jelikož trasa vede v těsné blízkosti Jizery,“ poznamenal.

S upřesněním, co bude následovat: schválení krajskými radními, podpis smluv o spolupráci s obcemi a vyhlášení výběrového řízení na další stupně projektové přípravy. A na část prací dojde už v dohledné době, plyne ze slov náměstka primátora Mladé Boleslavi Jiřího Boušky (za ANO a VpMB): „Část úseku vedoucího naším územím, konkrétně lávku přes Jizeru a navazující cyklostezku, bude město realizovat v roce 2022.“

Také tato trasa bude mít význam nejen rekreační, ale rovněž pro běžnou dopravu. Spojí totiž jak města s okolními obcemi, tak Prahu s Českým rájem a Jizerskými horami. Od ústí Jizery do Labe v Káraném totiž cyklotrasa dále pokračuje do hlavního města, kde se v Horních Počernicích napojuje na systém cyklotras v Praze.