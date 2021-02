Nouzový stav vyhlásí s platností na dva týdny. Už to však nemá být jako dřív, za nouzového stavu platného od 5. října, jehož pokračování nedala podporu Poslanecké sněmovna, a tak nedělní půlnocí jeho platnost končí; vláda by se měla o přijímaných opatřeních radit s dalšími partnery.

To, že mezi žadateli je i Středočeský kraj, odpoledne Deníku potvrdila mluvčí Martina Kemrová. Žádost hejtmanka Petra Pecková (STAN) odeslala v neděli hodinu po poledni – a to hlavně s ohledem na to, aby se společnými opatřeními na úrovni státu předešlo nejednotnosti protiepidemických opatření v různých regionech republiky. Souhlas s takovým postupem vyjádřily i Bezpečnostní rada Středočeského kraje a krajský krizový štáb.

Budou zmírněna omezující opatření

Hejtmani dostali vládní příslib, že budou zmírněna omezující opatření – zejména s důrazem na opětovné otevírání malých obchodů a provozoven některých služeb či zrušení omezení pro úřední hodiny veřejných institucí. Dojde také na přípravu pro rozšíření provozu škol, kam by se od počátku března měli vrátit alespoň deváťáci, maturanti a učňové v posledních ročnících svého studia.

Vláda však slibuje i širší kontakty s Asociací krajů ČR včetně pravidelného společného vyhodnocování vývoje epidemické situace a dopadu přijímaných opatření, ale i změny na celostátní politické scéně pokud jde o jednání mezi vládou a opozicí. K tomu se středočeská hejtmanka Pecková pochlubila dvojicí příslibů, které právě ona získala od předsedy vlády Babiše. „Na můj přímý dotaz k projednání pandemického zákona slíbil před všemi hejtmany, že jej projedná ve vládě v pondělí. Na druhý můj přímý dotaz před všemi slíbil, že zákon projedná ve stavu legislativní nouze,“ shrnula premiérova slova.

Konečnou podobu budou dolaďovat

I když konečnu podobu opatření, jež mají platit od pondělka, bude vláda ještě dolaďovat na odpoledním jednání, jehož se mají účastnit i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) a šéfové krajských hygienických stanic, je zřejmé, že by nemělo být nutné vyhlašovat pro Středočeský kraj stav nebezpečí. To bezpečnostní rada i krizový štáb hejtmance doporučily již v pátek, pokud vláda nevyhlásí nový nouzový stav do nedělní 18. hodiny.

Slib kabinetu, že nový nouzový stav vyhlásí, nicméně na politické scéně i mezi právníky zintenzivnil volání po zkoumání, zda takový krok, byť provedený na základě žádosti hejtmanů, není protiústavní jakožto obcházení rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Přílišný klid na politické frontě tedy očekávat nelze. Zřejmě bude potřebné získat souhlas poslanců s platností nového nouzového stavu, možné jsou i různé formální kroky.

Za aktuální situace se však zdá, že by se mohl rýsovat vstřícný přístup minimálně části opozice, dlouhodobě volající třeba po jednání s vládou o přípravě pandemického zákona. To, že právě ten je pro jeho stranu velice důležitý, potvrzuje místopředseda ODS a statutární náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka. „Říkáme to již sérii týdnů – pandemii nevyřeší jen další utahování šroubů,“ zdůraznil. S tím, že jestliže dosud vláda nereagovala, nyní je příležitost skutečně jednat tom, co strana i další političtí partneři považují za klíčové: o pandemickém zákoně, odškodňovacím zákoně, o očkování, o návratu dětí do škol.