Kraj společně s partnery, jimiž jsou krajská hospodářská komora, regionální zastoupení Úřadu práce ČR a společnosti Nelisa a Grason Solutions, připravil zprostředkovatelský portál Nasharobota.cz , o jehož spuštění v pátek inormoval mluvčí kraje David Šíma. S upřesněním, že nyní je tento web určen zejména zaměstnavatelům, kteří mohou do systému zadávat informace o pracovních příležitostech; na to je upozornil úřad práce. „Ve chvíli, kdy bude nabídek větší množství, začnou partneři web propagovat i směrem k ukrajinským uprchlíkům,“ připomněl Šíma.

Výhodou je, že běženci budou mít informace k dispozici ve svém rodném jazyce. Nemělo by tedy dojít k nedorozumění plynoucímu z nepochopení. Pro zaměstnavatele to však neznamená, že by museli shánět překladatele. „Inzerát můžete vložit v českém jazyce, náš chytrý systém ho za vás přeloží,“ nabízí firmám webové rozhraní. S tím, že nabídka na zveřejnění inzerátu je k dispozici zdarma.

Otázka na možnosti pracovního uplatnění je jedna z nejčastějších, připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN) poznatek z krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, kde se běženci registrují a vyřizují s úřady různé záležitosti kolem pobytu v České republice. „Nový web je další forma naší pomoci: lidé z Ukrajiny by měli najít pracovní uplatnění odpovídající jejich vzdělání, zkušenostem a možnostem,“ konstatovala. S dodatkem, že pokud zaměstnavatel dokáže současně nabídnout i ubytování, bude to obrovská přidaná hodnota. „Ve výsledku budou spokojeni všichni: zaměstnavatelé i zaměstnanci,“ míní hejtmanka. Uprchlíci před válkou získají pocit určité jistoty a mohou začít řešit další věci bez spoléhání na pomoc státu – a zaměstnavatelům se může podařit obsadit řadu pracovních míst, která zůstávala dlouho volná, což nastartuje růst firem.

Společnost Nelisa se zaměřuje hlavně na kancelářské práce. Její spoluzakladatel Jan Paulas připomněl, že již v minulosti pomáhala firmám hledat zahraniční kandidáty – ale teď se přímo zaměřuje na uprchlickou krizi. „Snažíme se co nejvíce překonat jazykovou bariéru a integrovat běžence na český trh práce,“ konstatoval Paulas.

Portál Grason má jiné zaměření: cílí na pozice v oblasti manuální práce. Jeho spoluzakladatel Karel Mařík zdůrazňuje schopnost zprostředkovat přímé spojení mezi potenciálním kandidátem a zaměstnavateli. „Běžně se totiž cizincům stává, že se je externí firmy snaží podvést nebo okrást o mzdu či účtovat absurdní poplatky za administrativu a zprostředkování práce. U nás se toho nemusí bát a můžou se plně soustředit na hledání zaměstnání,“ zdůraznil Mařík.