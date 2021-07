Za vyšší ceny nebudou po středních Čechách cestovat jen lidé, kteří využívají autobusy a vlaky PID – Pražské integrované dopravy. Zdražení se má týkat i těch, kteří se vozí veřejnou dopravou v systému SID – Středočeské integrované dopravy. Úpravu jejího tarifu schválili středočeští zastupitelé.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Důvodem je vyrovnání cen jízdného SID s PID, u níž zastupitelé letní úpravu tarifu schvalovali již v březnu (s odkazem na reálné náklady, koronavirový propad příjmů i fakt, že se jízdné nezvyšovalo od roku 2011), vysvětlil krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Z jeho slov plyne, že aktuální rozhodnutí bude mít jen omezenou platnost – a to kvůli začleňování dalších středočeských oblastí do systému PID. „Tarif SID hyne na úbytě a na konci roku ztratí význam úplně,“ poznamenal radní. Dřívější systém SID je totiž postupně utlumován. Právě ke konci roku je plánováno převedení posledních oblastí systému SID do PID.