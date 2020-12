Nic z toho nezabránilo uspořádání on-line workshopu zaměřeného na možnosti uplatnění studentů Imperial College London ve vybraných výzkumných organizacích ve středních Čechách – a obecněji i na představení stáží a pracovních příležitostí se zaměřením na fyzikální a biotechnologické obory v České republice a na Slovensku.

O podrobnostech spolupráce v lednu

Deník o vzájemných kontaktech, uskutečněných elektronickou cestou, informovala Mirka Kremrová ze Středočeského inovačního centra, jež se na uspořádání workshopu podílelo společně s Česko-slovenským studentským klubem Imperial College. „Zatím to byl první kick-off projektu,“ uvedla k dotazu Deníku, zda lze už připomenout některé konkrétní výsledky. Pojmem kick-off se označuje začátek větší akce; typicky výkop zahajující sportovní utkání. „Diskuse a rozhovory budou pokračovat v lednu,“ sdělila Kremrová.

Pomyslného výkopu do mače spolupráce, který by neměl mít poražené, ale jen vítěze na obou stranách, se zúčastnili ředitelé tří středočeských výzkumných organizací. S prestižní univerzitou v Londýně, jejímž hlavním zaměřením jsou věda, medicína, strojírenství a obchod, se v rámci on-line akce s názvem Opportunities in Natural Sciences in the Czech Republic and Slovakia zúčastnili ředitel laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech Roman Hvězda, ředitel sousedícího laserového centra HiLASE Tomáš Mocek a ředitel Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR z centra Biocev ve Vestci Bohdan Schneider. „Svá pracoviště a možnosti stáží představili zhruba 20 studentům Imperial College,“ uvedla Kremrová.

Načasování je pro studenty velmi aktuální. Právě nyní si plánují letní stáže a uvažují o tom, které instituce v souvislosti s tím osloví. Možnosti jsou prakticky neomezené – a po celém světě. Proto se i středočeské instituce ozvaly s připomenutím, že také v okolí Prahy se dělá veda na špičkové úrovni. „Reakce studentů na prezentace byly velice pozitivní; je tedy možné, že se v létě 2021 připojí k výzkumným skupinám právě z těchto institucí. Vše samozřejmě záleží na vzájemné shodě s řediteli nebo s příslušnými vedoucími,“ shrnula Kremrová první dojmy.

Putování mozků od západu na východ

Prezident spolupořádajícího studentského klubu Daniel Ringrose, student 4. ročníku v oboru materiálových věd, akci zhodnotil slovem „vynikající“. „Je skvělé vidět, že výzkumné ústavy doma v České republice a na Slovensku dosáhly úrovně mezinárodního uznání. To nyní může přilákat studenty z elitních škol z celého světa, aby přišli provádět špičkový výzkum,“ ocenil. Odkázal také na Mockova slova „reverse brain-drain“ (pohyb mozků nikoli směrem z méně rozvinutých zemí do těch vyspělejších, ale naopak) i na to, že se těší na další spolupráci se Středočeským inovačním centrem.

Jeho projektová manažerka pro oblast výzkumu a vzdělávání Martina Vycudilíková přikyvuje. „Tato aktivita skvěle zapadá do konceptu projektu Welcome Office, jehož cílem je představit inovační a výzkumné prostředí Středočeského kraje vědcům a studentům ze zahraničí – a především přivést do kraje nové talenty, kterými studenti Imperial College bezpochyby jsou,“ zdůraznila. S poznámkou, že v oblasti vědy, výzkumu a nových technologií má Středočeský kraj opravdu co nabídnout. A také ona hovoří o plánech na pokračování. „V příštím roce bychom rádi zorganizovali další podobné workshopy, které propojí středočeské výzkumné organizace se studenty nebo absolventy této i dalších prestižních zahraničních univerzit,“ plánuje Vycudilíková.

Koneckonců – už při prvním „kick-off“ nezůstalo jen u soustředění pozornosti jen na vazby k Imperial College. V programu vystoupili jak její starší studenti či absolventi, kteří již absolvovali několik stáží po celém světě nebo působí ve výzkumných organizacích, tak se připojili i čeští a slovenští studenti jiných univerzit v britské metropoli: King's College London a University College London.