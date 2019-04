Středočeská nezaměstnanost se „oteplila“ o 0,17 procenta

Střední Čechy - S oteplením to zpravidla přichází každý rok: míra nezaměstnanosti se snižuje nejen ve středních Čechách, ale celorepublikově. Platí to i pro data z konce března letošního roku. Podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl úrovně 2,57 procenta. Je to 0,42 procenta pod celostátním průměrem – ten dosahoval 2,99 procenta.

Nejvyšší nezaměstnanost v rámci středních Čech dlouhodobě vykazuje Kladensko – aktuálně s hladinou 3,60 procenta; s odstupem jedné desetiny následují Kolínsko a Příbramsko. Nejnižší míra nezaměstnanosti je tradičně v nejbližším okolí metropole: Praha-východ hlásí 1,10 procenta, Praha-západ 1,54. Přímo v hlavním městě byla nezaměstnanost evidována na úrovni 1,91 procenta. Ve srovnání s koncem února nezaměstnanost ve Středočeském kraji poklesla o 0,17 procenta. Proti loňsku je pokles výraznější: meziroční snížení dosahuje 0,38 procentního bodu. * Vývoj nezaměstnanosti v roce 2019 Region leden únor březen Benešovsko 1,7 procenta 1,8 procenta 1,7 procenta Berounsko 2,5 procenta 2,7 procenta 2,7 procenta Kladensko 3,6 procenta 3,7 procenta 3,7 procenta Kolínsko 3,5 procenta 3,7 procenta 3,7 procenta Kutnohorsko 3,3 procenta 3,6 procenta 3,7 procenta Mělnicko 3,3 procenta 3,4 procenta 3,4 procenta Mladoboleslavsko 1,8 procenta 2,0 procenta 2,0 procenta Nymbursko 3,4 procenta 3,7 procenta 3,8 procenta Praha-východ 1,1 procenta 1,2 procenta 1,2 procenta Praha-západ 1,5 procenta 1,6 procenta 1,6 procenta Příbramsko 3,5 procenta 3,9 procenta 4,0 procenta Rakovnicko 2,8 procenta 3,2 procenta 3,2 procenta Středočeský kraj 2,6 procenta 2,7 procenta 2,8 procenta * Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce Region leden únor březen Benešovsko 1 025 1 089 1 079 Berounsko 1 498 1 595 1 622 Kladensko 3 792 3 906 3 920 Kolínsko 2 261 2 383 2 387 Kutnohorsko 1 581 1 754 1 760 Mělnicko 2 258 2 336 2 352 Mladoboleslavsko 1 518 1 638 1 687 Nymbursko 2 185 2 340 2 433 Praha-východ 1 250 1 308 1 334 Praha-západ 1 410 1 444 1 470 Příbramsko 2 579 2 901 2 935 Rakovnicko 976 1 119 1 138 Středočeský kraj 22 333 23 813 24 117 * Volná pracovní místa evidovaná na úřadech práce Region březen únor leden Benešovsko 2 076 867 1 773 Berounsko 3 660 3 540 3 343 Kladenskko 3 212 3 202 2 981 Kolínsko 2 068 2 463 2 493 Kutnohorsko 1 679 1 643 1 586 Mělnicko 2 889 2 743 2 839 Mladoboleslavsko 7 886 7 569 7 047 Nymbursko 3 520 3 660 3 900 Praha-východ 15 510 14 631 12 971 Praha-západ 10 076 8 678 7 550 Příbramsko 2 676 2 522 2 286 Rakovnicko 1 137 1 223 1 087 Středočeský kraj 56 386 53 741 49 856 Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor: Milan Holakovský