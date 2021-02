V majetku měst jsou většinou nemovitosti s několika pokoji a společnou kuchyňkou a sociálním zázemím. Nymburk má chatu na Seči na Pardubicku, Rakovník ve Skryjích u řeky Berounky. Z Kladna a Příbrami se jezdí na hory, do Jáchymova v Krušných horách a do Zadova na Šumavě.

U Příbrami to přitom bylo se šumavskou chatou nahnuté, město ji kvůli nákladnému provozu chtělo prodat. Po vlně odporu ale zůstává v majetku města a starat se o ni bude organizace Sportovní zařízení města.

„Jde o organizaci, která má zkušenosti jak s provozem ubytování, tak s gastro provozem a poskytováním dalších služeb,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka, který na začátku jednání posledního zastupitelstva představil pozměňovací návrh k zachování chaty v majetku města.

Ostatní středočeská města o pořízení rekreačních nemovitostí neuvažují. Na rozdíl od Nelahozevsi se dvěma tisíci obyvateli, kteří by jezdili do Krkonoš na dovolené nebo školy v přírodě. Ve hře je hotel Alfonska s 90 lůžky na Benecku, který by obec mohla koupit z našetřených peněz. „Zatím jde ale pouze o úvahu,“ uvedl místostarosta Zdeněk Schneider.

S touto myšlenkou přišli nelahozeveští zastupitelé z hnutí Pro Nelahozeves. Jedním z důvodů je podle místostarosty Zdeňka Schneidera nabídnout Nelahozevským možnost levné dovolené ve zdravějším prostředí, navíc objekt by sloužil dalším organizacím ve městě, ale také školám v přírodě.

„Navíc by v tom měla obec uložené peníze. Je to ale opravdu jen úvaha. Nyní bychom měli na zasedání zastupitelstva jednat o tom, zda se této úvaze věnovat dále a nechat zpracovat detailní finanční analýzu. Až poté by se jednalo o koupi hotelu,“ vysvětlil místostarosta obce. Ten zároveň zdůraznil, že kvůli možné investici by se rozhodně obec nezadlužila; peníze má obec našetřené.

- Město Nymburk vlastní menší chatu na Seči v Pardubickém kraji. Chatu mohou ale využívat pouze zaměstnanci Městského úřadu a jejich rodinní příslušníci. Cena činí 107 korun za osobu a den.



- Město Kladno má jeden rekreační objekt v Jáchymově. Objekt mohou využívat zaměstnanci i veřejnost. V období od 1. prosince do 31. března hradí zaměstnanci 100 korun za noc, veřejnost 200 korun za noc. V období od 1. dubna do 30. listopadu jsou sazby poloviční.



- V majetku města Příbram je i turistická chata Granit v šumavském Zadově. Objekt má kapacitu 37 lůžek. Osoba, která je kmenovým zaměstnancem města, zaplatí v zimní sezoně a v pokoji se sociálním zařízením za noc 250 korun. Ostatní pak 300 korun.



- Rakovník vlastní turistickou ubytovnu ve Skryjích. Město zde pravidelně pořádá tábory pro děti v pěstounské péči a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Za noc tu osoby starší 18 let zaplatí 220 korun. Pokud se zde zdrží více než dvě noci pak je nocleh o dvacet korun levnější.