Jak zareagovat na rozhodnutí poslanců, kteří nepotvrdili prodloužení nouzového stavu platícího již od 5. října, by se mělo jednat téměř do posledních chvil.

Vyjednávání nadále pokračuje

Dohadování vlády s hejtmany v sobotu večer neskončilo – a pokračovat má během neděle. Konečné rozhodnutí by premiér Andrej Babiš (ANO) měl oznámit během odpoledne. Jaké bude, není jednoduché předvídat. Nejspíš však vyjednávání spějí k novému vyhlášení nouzového stavu vládou, a to tak, že zúčastnění sice nebudou moci vydávat dosaženou dohodu za své vítězství, ale současně bude zřejmé, že nikdo vlastně neprohrál.

Dá se předpokládat, že bude vyhlášen nouzový stav s krátkodobou platností, nejspíš na dva týdny, a s jistým rozvolněním – tedy se zmírněním některých protiepidemických opatření, kdy by třeba mohly znovu začít fungovat některé nyní uzavřené provozovny. Že to očekávají třeba někteří provozovatelé kadeřnictví, Deník zaznamenal už v sobotu vpodvečer: uvnitř se svítilo a oknem byly vidět přípravy na možné zahájení provozu.

Jakkoli se objevují i vyjádření, že takový postup může být hodnocen jako protiústavní, patrně by měl nouzový stav celostátní platnost – třebaže se v sobotu objevily i úvahy o možnosti „dvourychlostního“ režimu opatření v závislosti na tom, který z hejtmanů o nouzový stav požádá. A vláda by získala čas na další vyjednávání. Na debaty s opozicí o konkrétní podobě vyhlašovaných omezení, a zejména o návratu dětí do škol a o zákonech potřebných pro nynější dobu: především pandemickém a odškodňovacím.

Pro případ, že by vláda nouzový stav nevyhlásila, středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) již v pátek oznámila, že by v neděli večer vyhlásila pro území kraje stav nebezpečí. S tím, že ve všech opatřeních by hejtmanství postupovalo v úzké součinnosti s pražským magistrátem, aby v centrální části země, jejíž regiony i život jejich obyvatel jsou velmi úzce propojeny, platila jednotná pravidla.

Zmírnit omezení. A hned!

Na rozdíl od některých kolegů na hejtmanských postech Pecková během soboty odmítala komentovat vývoj jednání i požadavky, které prosazuje ona sama. „Akorát to vše znepřehledňuje a situaci komplikuje,“ vysvětlila svou neochotu vyjadřovat se do médií (což je u ní výjimečné). Až v noci na twitteru v osmi bodech shrnula, jak vnímá hektický den sobotních jednání:



„1. Premiér chce od hejtmanů jednotný postup – žádost o nový nouzový stav. Chce bianko šek.

2. Nouzový stav bude vyhlášen jen v těch krajích, které žádost podají. V ostatních krajích budou platit opatření ministerstva zdravotnictví – a k tomu stav nebezpečí vyhlášený krajem.

3. Sejít se v neděli ráno před jednáním vlády s hejtmany a opozicí odmítl.

4. S opozicí je ochoten jednat až po vyhlášení nouzového stavu.

5. Požaduji s některými kolegy přehodnocení podmínek, které platí, a jejich zhodnocení epidemiology.

6. Andrej Babiš na můj přímý dotaz o projednání pandemického zákona před všemi slíbil, že jej projedná ve vládě v pondělí.

7. Na druhý můj přímý dotaz před všemi slíbil, že zákon projedná ve stavu legislativní nouze.

8. Potvrdil to na brífinku po jednání na ČT24.“

Upřesnila také, jaké hlavní požadavky hejtmani z řad STAN uplatňují: zrušení zákazu nočního vycházení po 21. hodině, otevření všech malých prodejen – s jasnými podmínkami a hygienickými opatřeními, otevření některých služeb za přísných hygienických opatření, zrušení omezení úředních hodin na úřadech, protože v povolených časech se tvoří fronty, a také změnu podmínek pro amatérský sport i pro kulturu. To vše okamžitě. A pro nejbližší budoucnost také zahájení příprav na návrat dětí do škol – včetně stanovení hygienických opatření a podmínek testování. Byť školy, i když tam chodí pouze prvňáci a druháci, před deseti dny sama Pecková označila za významná ohniska šíření nákazy koronavirem v rámci kraje.

Pecková současně zdůrazňuje, kde vidí viníka aktuální krize. „Čas, energie všech, nasazení, zoufalé telefonáty a e-maily lidí, kteří mají strach, ale i ti, kdo potřebují uvolnit celou zemi – to je výsledek neschopnosti vlády této země strategicky řídit, spojovat, vysvětlovat a hledat řešení. Odpovědnost není na hejtmanech,“ konstatovala.