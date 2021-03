Blaze, i když to většinou tak nevnímají, se žije lidem ve středních Čechách; alespoň podle údajů statistik. Středočeši mají ve srovnání se zbytkem republiky o něco vyšší příjmy – rodina Průměrných zde může utratit 213 tisíc korun na osobu ročně.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Plyne to z loňského zkoumání životních podmínek, kterému se v rámci celorepublikového porovnání věnoval Český statistický úřad (ČSÚ). Do něj bylo ve všech krajích zařazeno 10,8 tisíce domácností, z čehož 1,2 tisíce připadlo na ty středočeské. Odpovědi pověření tazatelé získali od čtyř pětin z nich. Závěry zkoumání také ukázaly další hodnoty příznivé pro Středočechy: obecně platí, že ve srovnání se vzdálenějšími „sousedy“ mají o něco nižší výdaje na bydlení. Plyne to z faktu, že obyvatelé kraje častěji než zbytek republiky bydlí ve vlastním domě.