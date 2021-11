Po ročním testování, během něhož budou na standardních linkách vozit cestující, by se tato vozidla, zřejmě už v modernizované podobě, měla rozšiřovat i na další méně vytížené tratě ve středních Čechách. Tedy na těch, kde provoz zůstane zachován. Na rozhodnutío prosincovém ukončení provozu některých lokálek se nic nemění.

Vlak je tišší a rychlejší

RegioSpider měl svou středočeskou premiéru v pondělí v 9.31 hodin, kdy se vydal za Slaného na půlhodinovou cestu do Kralup. Změnu si pochvaloval i průvodčí Jiří Šiner. Ten Deníku řekl, že zdejší novinka, byť tedy není nová, je „o sto procent lepší“ než dosud používané motorové vozy řady 810. „Jsou to velké prostory, líp se mi tu chodí. A vejde se sem víc lidí i jízdních kol,“ ocenil. Upozornil také na snazší nastupování díky nízkopodlažnímu řešení, stejně jako na nízkou hladinu hluku. Starý motorový vůz má podle Šinerova vysvětlení dvousetkilowattový motor mezi vagony s cestujícími, zatímco Stadler má motory pod kabinami strojvedoucího. Jsou dva, každý o 257 kW – dohromady tedy přes 500. A rozdíl ve výkonu je prý poznat: vlak může být rychlejší a dokáže svižněji reagovat.

Tyhle jízdní vlastnosti oceňuje i strojvedoucí-instruktor zacvičující kolegy Miroslav Sekera. Kromě výkonu jmenuje i další plus. Mimo jiné silentbloky, které přispívají k tichému provozu i dobrým jízdním vlastnostem díky absorbování nerovností kolejiště. „Všechna kola jsou poháněná, takže není problém v kopcích nebo na kolejích se spadaným listím. Při řízení pomáhá počítač a brzdy mají samostatný řídicí počítač,“ upozornil na odlišnost od starých motoráků ze 70. let. Ty mají maximální rychlost 80 km/h, zatímco stadlery umějí uhánět až 120 kilometrů za hodinu. Zatím je však jejich rychlost omezena na stovku. Ani tu však na řadě traťových úseků nevyužijí, jelikož jejich stav vyžaduje pomalejší jízdu.

Pokud jde o ovládání, nepodobají se tato železniční vozidla ničemu, co na našich kolejích zatím jezdilo.

Na tu se ale zatím mohou pouze těšit. Nyní jsou vybaveny německým zabezpečovacím zařízením, které jen hlídá bdělost strojvedoucího. V rámci takzvané bohemizace, přizpůsobení pro provoz na zdejších tratích, dostanou český zabezpečovací systém, který komunikuje i s návěstidly a získává informace z kolejiště. Než se tak stane, mají rychlost omezenou na stovku. Ani tu však na řadě traťových úseků nevyužijí: jejich stav vyžaduje pomalejší jízdu. Pokud jde o ovládání, nepodobají se tato železniční vozidla ničemu, co na našich kolejích zatím jezdilo. Přeškolení strojvůdců lze ale zvládnout rychle: stačí jednodenní kurz plus dvě směny v režimu zácviku, tedy s přítomností instruktora.

Dokonce i stadlery, které jsou už nějakou dobu v provozu na Liberecku či na Havlíčkobrodsku, se liší. Jde o novější verzi, již České dráhy koupily jako nové vlaky v letech 2008 a 2009. Nyní představovaná vozidla jsou ojeté vlaky starší varianty z roku výroby 1996 a 1997. Nicméně, jestliže se u vlaků kalkuluje se 40letou životností, jsou nyní zhruba v polovině. Jezdit by jich ve středních Čechách mělo 15 až 20 zhruba po dvě desetiletí. Jednou z dalších plánovaných tras je Praha–Rudná–Beroun a zřejmě i trať na Rakovnicku.

Motorové vlaky s kapacitou 71 sedících České dráhy nakoupily v Německu, konkrétně ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. „Jeden přijde na 43 až 45 milionů korun,“ řekl Deníku náměstek ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta s vysvětlením, že záleží na technickém stavu a na tom, kolik má konkrétní vozidlo najeto. Některá přišla přímo z provozu, jiná z dílen po opravách různých úrovní. Zatím jich je do provozu na českých tratích schváleno dvanáct.

Vyšší spotřeba? Není problém!

Strojvůdce Miroslav Sekera připouští, že na rozdíl od dosud používaných motoráků má tenhle vlak vyšší spotřebu. Zatímco jednotka řady 810 si vezme na sto kilometrů 35 až 40 litrů nafty, v tomto případě jde o dvojnásobek, tedy 75 až 80 litrů. Jako úspora to tedy nevypadá.

Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) nicméně upozorňuje, že počítat je třeba v souvislostech: očekává, že železniční vozidla nabízející vyšší komfort přilákají více cestujících, zvednou se tedy i tržby z jízdného. Navíc prý mají stadlery modernější motory, konstruované podle západoevropských emisních norem, takže jsou k životnímu prostředí ohleduplnější.

Tyto souvislosti nicméně v pondělí první cestující ve Středočeském kraji neřešili. Svezení si ale pochvalovali a oceňovali zejména pohodlné sezení. „Vypadá to dobře – a snad to dobré bude. Ale ještě uvidíme; my jedeme teprve z Neuměřic,“ řekla Deníku jedna z pasažérek.

Testované vlaky budou na středočeských kolejích jezdit přes rok. Pak je čeká modernizace. „České dráhy dovybaví vlaky wi-fi připojením, úpravami projde audiovizuální informační systém, instalovány budou elektrické zásuvky, klimatizace a dojde i k přečalounění sedaček,“ vyjmenoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Zmínil i přelakování vozidel do barev podle dopravního sytému PID, což znamená, že vlaky by měly dostat červeno-šedé zbarvení.