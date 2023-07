Předpoklady, že poté, co peníze přestanou dostávat ubytovatelé, masově přijdou ze dne na den o střechu nad hlavou, se nenaplnily. Vyplynulo to alespoň tento týden z jednání krizového štábu Středočeského kraje. Zazněla mimo jiné informace, že o prvním červencovém víkendu byla v souvislosti se změnou pravidel pro vyplácení úhrad ubytování v pohotovosti pracoviště OAMP neboli odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a Úřadu práce ČR v Kladně a v Mladé Boleslavi. Během soboty 1. července a následující neděle řešil OAMP osm změn adres bydliště a jeden případ reubytování. Plus několik konzultací prostřednictvím telefonu.