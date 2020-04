ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jestliže však o čtyřiadvacet hodin dříve bylo v kraji evidováno 788 pacientů, není páteční nárůst nijak dramatický: 13 případů. Ani Praha se 17 nově prokázanými nákazami neprodělala nijak dramatický vývoj – byť v hlavním městě je přece jen řeč o jiných cifrách: ze dne na den stoupl počet pacientů z 1528 na 1545.

Metropole zůstává v čele mezikrajského porovnání počtu případů, a to se značným odstupem – postupně však přestává platit dlouhodobá pravda, že střední Čechy následují. Ještě to tak je, nicméně od zdejšího 801 pacienta opravdu není daleko 799 nakažených v Moravskoslezském kraji. Následují kraje Olomoucký (612), Plzeňský (529) a Ústecký (420).

Praha je v čele celostátního srovnání i při porovnání nemocnosti podle počtu případů přepočtených na sto tisíc obyvatel. Dosahuje hodnoty 113,52. Střední Čechy mají aktuálně 58,85 – přičemž v tomto porovnání, jež absolutní počty případů váže k hustotě osídlení, jsou až na šestém místě ze 14. krajů. Vyšší nemocnost vykazují ještě kraje Olomoucký (96,75), Plzeňský (90,80), Karlovarský (76,87) a Moravskoslezský (66,34); následuje pak kraj Ústecký s 51,18 přepočteného pacienta.

Testováno bylo už přes 160 tisíc Čechů

Celorepublikově ministerstvo zdravotnictví v pátek ráno evidovalo 162 533 provedených testů, při nichž se prokázala nákaza u 6553 osob. Již 1183 z těchto pacientů se podle hlášení krajských hygienických stanic uzdravilo; 176 lidí s onemocněním Covod-19 zemřelo. Po třetině z nich bylo ve věkových kategoriích 80 let a více (61 zesnulých) a od 75 do 84 let (60). Aktuálně nemocných eviduje ministerstvo 5194. Z nich nyní pobývá v nemocnicích 398 pacientů – a z nich dále 86 podle nejnovějších informací potřebovalo vysoce intenzivní péči.

Ve středních Čechách evidovala krajská hygienická stanice v sobotu dopoledne 779 lidí s onemocněním; na rozdíl od ministerstva zdravotnictví nezveřejňuje prokázané výsledky testů, které se ještě dále ověřují, ale až ty potvrzené.

Hygienici dále v kraji evidují 150 potvrzených vyléčení a 17 úmrtí. Nejvíce uzdravených zaznamenali na Kladensku (32), na Praze-východ (23) a na Mělnicku (19). Také počtům zesnulých vévodí Kladensko (6) a Praha-východ (5). Statistika středočeské hygieny dále připomíná 3942 lidí indikovaných v kraji k testování a 323 aktuálně platných karantén, které hygienici sami nařídili.

Nejvyšší nemocnost mají aktuálně ve středních Čechách okresy Praha-východ (78,48 přepočteného pacienta na sto tisíc obyvatel), Praha-západ (85,61) a Benešov (84,09). Naopak nejnižší dlouhodobě zůstává na Rakovnicku (25,20); následují Mladoboleslavsko (30,20) a Kutnohorsko (31,84).