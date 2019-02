Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Pěkně na očích jsou nyní v centru New Yorku ta největší lákadla středních Čech. Vánoční výzdobu nejlidnatějšího města Spojených států amerických doplňují i perly ze srdce Evropy. Až do konce roku tam běží reklamní kampaň, jejímž cílem je zlákat obyvatele USA k návštěvě České republiky.

O probuzení zájmu společně usilují Letiště Praha, státní agentura CzechTourism, Středočeská centrála cestovního ruchu a obdobná organizace působící v metropoli pod názvem Prague City Tourism (někdejší PIS – Pražská informační služba), Americké veřejnosti se Prahu a střední Čechy snaží představit jako bezpečnou destinaci, jejíž atraktivity stojí za to zaletět si prohlédnout na vlastní oči.

Právě o tomhle se americkou veřejnost snaží přesvědčit tisícovka reklamních pozic ve vlacích newyorského metra – a hlavně 80 reklamních ploch ve vestibulu zastávky metra u 53. ulice a 5. avenue přímo v centru Manhattanu. Kampaň z dílny pražské kreativní agentury Loosers pracuje se zakrýváním památek a sloganem No Spoilers. See It Live – vybízí tedy Američany, aby „neprozrazené“ krásy Prahy a jejího okolí přijeli objevovat a poznávat prostřednictvím osobních zážitků.

Kampaň doplňují také webové stránky www.seeitlive.travel. Ty však na středočeské atraktivity zřejmě upozorní jen ty bystřejší z Američanů – takové, jimž neunikne, že si z představení pražské nabídky mohou překliknout také do středních Čech. Pak se jim představí Kutné Hora a její chrám svaté Barbory, Karlštejn, Točník, Křivoklát, Konopiště a Průhonice. I pak je ale odkazy na nabídku ubytování, stravování či zážitků budou směrovat zpátky do metropole.

Ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Markéta Wernerová si spolupráci s dalšími partnery na společné kampani pochvaluje. „Každým rokem se zvyšuje zájem amerických občanů o Českou republiku a my jsme rádi, že díky této kampani se nejen Praha, ale i střední Čechy dostanou ještě více do povědomí tamních obyvatel. Střední Čechy mají určitě co nabídnout,“ zdůraznila.

Velká očekávání spojuje s prohlubováním zájmu americké veřejnosti o turistické cesty Letiště Praha. Předseda představenstva Václav Řehoř připomíná, že počet odbavených cestujících na přímých linkách do Severní Ameriky se letos meziročně zvýšil o téměř 67 procent. A počítá se s dalším vzestupem.

„Příští rok očekáváme díky nové lince do Newarku další nárůst. To potvrzuje vysoký potenciál USA pro rozšíření leteckých spojení do Prahy,“ míní Řehoř. S tím, že vznik nových přímých leteckých spojení Prahy s USA závisí především právě na zájmu ze strany tamějších výletníků a příjezdové turistice.

Kampaň v New Yorku nemá zůstat osamocená. Podobné aktivity zaměřené na vybrané trhy mají následovat. Na příští rok se chystá obdobná prezentace v asijských zemích.