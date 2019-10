Nové město se má zrodit ve středních Čechách. Zatím má jen podobu prvotních představ a záměrů, nicméně úvahy jsou to zcela vážně míněné. Vyplývá to z prezentací, které v úterý zazněly v Bruselu.

Foto z workshopu. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

V belgické metropoli, kde se nyní koná Evropský týden regionů, pobývá od pondělka do středy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). V úterý se zúčastnila workshopu nazvaného Promoting City of the Future, uspořádaného v budově Evropského výboru regionů.