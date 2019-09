Jeho vyjádřeními se opakovaně zabývají krajští zastupitelé – a před časem dokonce v plénu hlasovali o tom, aby klub ODS dostal oficiální pokyn Pánka umravnit. Svou kritikou, jež podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) i vyjádření dalších jejích spolustraníků není opodstatněná ani podložená, údajně poškozuje pověst Středočeského kraje. Stejně jako svými vyjádřeními pro média.

On však z pozice někdejšího předsedy finančního výboru krajského zastupitelstva a jeho nynějšího člena trvá na svém. „Vidím, že to ve správě a údržbě silnic není v pořádku,“ řekl Deníku. S tím, že se spíš podivuje tomu, že totéž co on nevidí i ostatní. Již v minulosti se ohrazoval proti tomu, že audit interních procesů ve správě silnic, který kraj objednal právě na základě jeho podnětů, byl zadán tak, aby – jak to alespoň vidí on – se nic závažného nemohlo odhalit.

Nyní Pánek, známý také jako místostarosta Dobřichovic na Praze-západ, podnikatel v oblasti stavebnictví i developerských projektů a spolumajitel klubu Rock Café v centru Prahy, vstupuje do boje o nejvyšší post v kraji. „Mám rozdílnější pohled než lidi, co to vedou nyní, tak jsem se rozhodl, že to zkusím zvednout,“ řekl Deníku.

S tím, že již předem ohlašuje svůj základní postoj: ostře odmítá koalici a ANO, KSČM a SPD. Od domovského Oblastního sdružení ODS Praha-západ již skutečně získal nominaci na post lídra středočeské kandidátky občanských demokratů na kandidáta na hejtmana pro krajské volby v roce 2020.

Zdaleka to ale neznamená, že se jedničkou kandidátky ODS pro krajské volby, chystané zřejmě na říjen 2020, skutečně stane. Stejný cíl Deníku potvrdil také Martin Kupka, další hodně viditelný a slyšitelný krajský zastupitel za ODS, Martin Kupka. Místopředseda strany, poslanec a starosta obce Líbeznice na Praze-východ, který na počátku nynějšího volebního období do koaličního zemětřesení v roce 2017 působil i jako námětek hejtmanky, jenž měl v radě kraje na starosti oblast zdravotnictví – a v mnohem dávnější minulosti, za éry hejtmana Petra Bendla, býval pět let krajským mluvčím.

Kupka Deníku potvrdil, že v rámci stranických primárek, které se teprve rozbíhají, se také on uchází o post lídra středočeské kandidátky. S cílem zasadit se o to, aby se lidem v kraji žilo co nejlépe. „Věřím, že to bude čistý souboj – a uvidíme, jestli se do něj zapojí také ještě někdo další,“ konstatoval k očekávanému soupeření s Pánkem.

Nominovat svého kandidáta na pozici lídra krajské kandidátky může v rámci stranických primárních voleb každé z místních a pak z 12 oblastních sdružení (ta se však zpravidla shodují na jednom či dvou kandidátech za celý kraj) – a o postavení jedničky se nakonec může ucházet i ten, kdo takovou nominaci nezískal. Rozhodující slovo má mít za dva měsíce regionální sněm. Ani jeho rozhodnutí z 23. listopadu však ještě nemusí být definitivní. Zcela jasno by mělo být zřejmě v lednu – poté, co se ke středočeskému mínění vyjádří celostátní orgány: výkonná rada a zřejmě i kongres.

Kdo do klání o hejtmanský post vyrazí z dalších politických táborů, se také teprve začíná probírat. Z řad ANO již opakovaně oznámila nynější hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, také celostátní místopředsedkyně, že by ráda svou pozici ve vedení kraje obhájila.

V rámci STAN se zatím nejčastěji hovoří o dvou jménech: jsou jimi starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková a starosta Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku Ondřej Lochman. Třeba při slavnosti k otevření nově postavené školy v Psárech-Dolních Jirčanech nicméně Deník zaslechl i hlasy volající po kandidatuře krajského zastupitele, dlouholetého starosty Dolních Břežan na Praze-západ a předsedy krajské organizace STAN Věslava Michalika, jenž stejně jako Kupka byl v letech 2016 – 2017 krajským radním. Krajský sněm tohoto hnutí by měl rozhodovat až v novém roce.