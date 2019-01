Stavba roku? Ta má ještě týden času

Střední Čechy – Neplatí původní regule, že přihlášky do soutěže o nejkvalitnější stavební dílo Stavba roku Středočeského kraje 2018 bylo třeba podat do 15. června. Krajský úřad ve čtvrtek informoval, že lhůta pro podávání přihlášek do 5. ročníku prestižní soutěže byla prodloužena do konce června – a nový termín 29. června potvrzují i webové stránky Stavbaroku.cz.

Soutěžit mohou jak nová díla dokončená, zkolaudovaná či zprovozněná do konce května, tak i již starší akce. Soutěžit mohou rozmanité novostavby i rekonstrukce – v minulosti bodovaly třeba rodinný dům, obnova kaple, rekonstrukce zámku či výstavba golfového resortu. Investoři, architekti či dodavatelé ale mohou přihlásit třeba i dopravní či vodohospodářské stavby nebo úpravy krajiny.

Autor: Milan Holakovský