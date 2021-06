Deníku to řekla mluvčí kraje Martina Kemrová. „Je to historicky nejvíc,“ poznamenala. Připomněla, že i jedna z příspěvkových organizací kraje, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, má v soutěži příslovečné „želízko v ohni“: přihlašuje dostavbu svého depozitáře. Paleta zúčastněných staveb však každoročně bývá přepestrá: od originálních chatek či revitalizace chalup přes školní budovy a sportoviště až třeba po úpravy v krajině.

Jiné to nebude ani letos. Naznačují to alespoň webové stránky soutěže Stavba roku, které již představují první šestici staveb přihlášených do aktuálního ročníku. Už tato prozatím dostupná ochutnávka nabízí přehlídku rozmanitosti: lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou na Mělnicku, revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, nová sportovní hala v Kolíně-Borkách, dostavba areálu školy ve Zdicích na Berounsku, stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně a logistické centrum Lidl v logistickém parku Kladno-Dříň.

Další pozoruhodné stavby ucházející se o některé z udělovaných ocenění budou postupně přibývat. „Teď se dělá formální kontrola, jejíž rychlost bude záviset na kvalitě zaslaných podkladů,“ řekla Deníku Kemrová.

Soutěž tradičně vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně se Středočeským krajem i dalšími partnery. Mezi spolupořadateli, kteří budou udělovat i vlastní ocenění, nechybí ani profesní organizace architektů, stavebních inženýrů či podnikatelů ve stavebnictví.

Hlasování na internetu

Mezi partnery, kteří budou předávat i vlastní ocenění, je také ministerstvo průmyslu a obchodu. S pozorností se v minulých letech setkávalo také hlasování veřejnosti na internetu, z něhož loni vzešlo vítězně společenské centrum v Sedlčanech s modlitebnou a bytovým domem.

Stěžejní rozhodnutí však bude mít v rukou porota složená z odborníků, jejíž členové během léta všechny soutěžící stavby objedou a posoudí přímo na místě. V rámci tohoto hodnocení vznikne i krátký film. Loni na nejvyšší metu dosáhla novostavba Základní školy Amos v Psárech na Praze-západ.

Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na hodnotné stavby a blíže představit jak samotné pozoruhodné počiny, tak práci všech, kteří se podíleli na jejich vzniku či úpravách. Oslovit má jak odbornou veřejnost, tak na pozoruhodné počiny upozornit laiky.