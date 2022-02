FOTOGALERIE: Pohádkové střední Čechy. Procházely se tu princezny i čarodějnice

Ti, kterým se líbil první díl příběhu napraveného loupežníka Karaby, se mohou těšit na pokračování po letech. Z trochu zmateného prince Jakuba se stal král, loupežnické dceři Aničce se daří – nebo i nedaří – v roli královny; z Karaby je pak dědeček milující malou vnučku.

Zdroj: Youtube

Mohli by být všichni šťastni, kdyby nebylo vyhnaných proradných rádců Ference a Lorence, kteří nově hledají, kde by mohli kout své pikle. Za terč svých rejdů si vybrali nezkušenou královnu Johanku ze sousední země. Moc by jim pomohlo, kdyby znovu našli Karabu – kdo ví, kde je mu teď konec – a dostali ho na svou stranu!

Putování za pohádkami nabízí zábavu za šestici razítek

Opět se tak rozjíždí kolotoč zloby, lži i lakomství; spekulací i léček. Jenže se ukazuje, že vítězství dobra v prvním dílu nebylo náhodné: láska a rodina opět dokážou porazit i ty nejtemnější pikle… To vše navíc tak, aby sledování pohádky děti potěšilo a dospělé diváky rozesmálo.