Střední Čechy – Podezření ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. To jsou skutky, které figurují v trestním oznámení, jež v souvislosti hospodařením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje podal hodně slyšitelný zástupce středočeské opozice, zastupitel Michael Pánek (ODS). Prostřednictvím pražského právníka Tomáše Sokola tak učinil u Vrchního státního zastupitelství v Praze. V dokumentu se hovoří o tom, že zmiňovaných činů se mohl dopustit neznámý pachatel na úrovni vedení kraje či správy silnic.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Přímo text dokumentu odkazuje na to, že jde o výsledek dlouhodobého zápasu mezi středočeskými politiky debatujícími právě z Pánkova podnětu o financích ve správě silnic a jejím hospodaření s majetkem kraje. Už před středočeským politickým zemětřesením v říjnu 2017, kdy byla ODS součástí krajské koalice a on zastával post předsedy finančního výboru krajského zastupitelstva, upozorňoval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou a radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (oba ANO) na své podezření, že ve správě silnic mohlo docházet k machinacím se zakázkami vedoucím ke způsobení škody. V červenci 2017 propočítal možnou škodu na 670 milionů korun. V té souvislosti je dobré vědět, že krajská správa silnic nejsou žádné dvory plné sypačů, finišerů, silničních válců a pracovníků v oranžových vestách, jak by snad někdo předpokládal. Její činnost lze stručně shrnout do několika slov: kanceláře, počítače – a najímání firem na provedení prací.