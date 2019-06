Střední Čechy – Málo potěšující informaci týkající se vysoce nakažlivého onemocnění spalničkami zveřejnila v pátek 28. června ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. Během uplynulého týdne přibyly v evidenci tři nově potvrzené případy. Jde o dospělé pacienty z Kladenska, Rakovnicka a Kolínska.

Spalničky - ilustrační foto | Foto: Stutterstock.com

Celkově tak bylo od počátku roku hospitalizováno na infekčních odděleních již 54 nemocných. Šlo o pět miminek ve věku do jednoho roku, tři děti ve věku od jednoho do čtyř let, dvě ve věkovém intervalu od pěti do devíti, pět dětí mezi 10 a 15 roky, dva mladistvé a 37 dospělých.