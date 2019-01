Střední Čechy – Noční sněžení, které většinou pokračovalo i ráno, zkomplikovalo ve čtvrtek cestování do zaměstnání i škol v řadě míst středních Čech. Doprava se výrazně zpomalila i na hlavních tazích, a to včetně dálnic, kde jízda v prosoleném rozbředlém sněhu vyžadovala maximální opatrnost.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Zvláště na příjezdech do Prahy se místy vytvářely kolony, a to ze všech směrů. Na silnicích druhých tříd to pak bylo zvláště jihovýchodně od metropole – na staré benešovské cestou k Vestci, na příjezdu k Uhříněvsi v okolí Říčan – a rovněž v okolí Běchovic. Stojící kamiony blokovaly silnice v okolí logistických center (a to včetně frekventované komunikace II/101 u Modletic na Praze-východ).

Provoz přibrzdily také bouračky. Vážnější nehoda, která se neobešla bez účasti zdravotnických záchranářů, se stala na Příbramsku – u obce Dolní Hbity bouralo osobní auto v křižovatce na silnici II/118 ve směru na Kaliště. Další maléry – většinou šlo o střety či havárie bez zranění i bez úniku pohonných hmot – ráno omezily dopravu například na silnici II/201 u Jenče (komunikace však po střetu nákladního a osobního auta zůstala částečně průjezdná), ve Hřbitovní ulici v Čáslavi, v Sadové ulici v Kladně či u obce Lhota na Praze-východ. Nákladní automobil vyjel mimo komunikaci na Kutnohorsku – u obce Starkoč na silnici číslo 17. Bouračky osobních aut byly policistům hlášeny od Čestlic na Praze-východ i Slap na Praze-západ.

Bouraly i autobusy

Také na Praze-západ zablokoval jeden jízdní pruh střet autobusu a osobního auta v Letech; v tamější Karlštejnské ulici se to neobešlo bez kolon. Další autobus skončil v příkopu u silnice II/101 u obce Úhonice na Praze-západ; naštěstí se to obešlo bez zranění. Již čtvrt hodiny před šestou ranní měl havárii také autobus na Berounsku: v ulici Velká Strana v Chyňavě narazil do lampy veřejného osvětlení. Ani zde nikomu nic nestalo.

Komplikacím se tedy nevyhnula ani veřejná doprava. Největší potíže zaznamenal Ropid – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy – na autobusových linkách v jihozápadní části hlavního města a v přilehlých obcích, kde webové stránky Pid.cz upozorňovaly na omezení provozu a zpoždění spojů. „Nesjízdné svahové komunikace po spadu sněhu,“ vysvětlily důvod. Prostě – na silnicích to klouzalo a řidiči měli problém vyjet do kopce.

⚠️Jihovýchod od Prahy opět trápí sněhová nadílka. Téměř na všech linkách PID vznikají zpoždění. Odřeknutý je spoj linky 461 ze Strančic do Kamenice kvůli zapadnutí autobusu. Sledujte náš web s mimořádnostmi. K dispozici je také infolinka 234 704 560.https://t.co/HJ1d5QarMK pic.twitter.com/Cze79jmhCH — PID (@PIDoficialni) 10. ledna 2019

Spoj v sedm hodin z Jílového do Prahy nevyjel kvůli dopravní nehodě. Na pomezí Berounska a Prahy-západ se autobusy nedostaly z Mořiny do Řevnic. Spoj linky 311 byl ukončen na Mořině, autobus s číslem 451 nevyjel vůbec.

V Kladně autobusy hromadné dopravy nad ránem nezajely kvůli nesjízdné vozovce k zastávce Vojtěcha Lanny. V Hostivici zůstaly po ránu odříznuty zastávky v úseku Hostivice, Sportovců až Hostivice, stadion; rovněž na Praze-západ se autobusy vůbec nedostaly do obce Choteč (a to jak linka 309, tak 313).

Po páté ranní se na půl druhé hodiny zastavil i provoz na železnici na Kutnohorsku v úseku Ledečko – Uhlířské Janovice. Na vině byl spadlý strom. Přineslo to zpoždění v řádu desítek minut a dráhy zavedly i náhradní dopravu.