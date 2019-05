Sedm postaviček slepic bude po dva týdny putovat po celé republice, navštíví přes stovku měst – a to s cílem upozorňovat veřejnost na to, že průmyslově chovaná drůbež má mizerný život. Kdepak psí; je to život slepic v kleci. „Akce zaměřená na podporu kampaně za legislativní zákaz klecových chovů slepic má za cíl ukázat, že o slepice v klecích se zajímají lidé po celé republice, sdělila Deníku za organizátory Jana Menčíková, místopředsedkyně neziskového spolku ObraZ – Obránci zvířat.

Oliva, jak se jmenuje slípka, jejíž patronkou je právě Kamu (označovaná v rámci kampaně jako influencerka, což je mladším lidem zcela srozumitelné, avšak těm nepolíbeným sociálními sítěmi to naopak mnoho neprozradí), vyrazila za pomoci dobrovolníků a aktivistů na turné po středních Čechách. To potrvá až do 6. června. Lidé se s ní mohou setkat během zastávek celkem na 16 místech. „Oliva bude cestovat a fotit se u různých dominant a na zajímavých místech ve vašich městech a vesnicích, abychom ukázali, že téma klecových chovů řeší celá republika,“ vzkázala Kamu Středočechům.

„Spolu s Olivou chceme ukázat, že lidem u nás není klecový chov lhostejný a že ho chceme vymýti,“ zdůraznila, že Slepičí tour není samoúčelnou show, ale má konkrétní cíl. „Existuje šance legislativně zakázat nejhorší způsob chovu slepic, což je klecový chov. Denně v něm trpí pět milionů těchto zvířat,“ připojila se i zpěvačka Farna. K těmto myšlenkám chtějí organizátoři přitáhnout lidi nejen díky účasti známých tváří, ale také cestováním plyšových slepic po republice se sdílením fotografií na sociální síti. Tohle putování má vyvrcholit v sobotu 8. června na pelhřimovském festivalu rekordů a kuriozit – převzetím titulu pro nejzcestovalejší hejno slepic se zápisem do České knihy rekordů.

Všechen tento rozruch má jediný cíl: přitahovat pozornost k myšlence zákazu klecových chovů. „Peklo,“ shrnula Menčíková, jak takový zemědělský provoz vnímá. „Celý život slepice stráví namačkané v drátěné kleci, ze které není úniku. Mnozí politici tvrdí, že to nikoho mimo Prahu nezajímá. Chceme je vyvést z omylu a ukázat, že Čechům ze všech koutů země na zvířatech záleží – a jsou soucitní stejně jako lidé v Německu a Rakousku,“ odkázala na rozhodnutí sousedů, kde chov v klecích zakázali. Má se prý současně projevit, že i ti Češi, kteří mají hluboko do kapsy, nestojí o to ušetřit 20 haléřů na jednom vejci za cenu „celoživotního utrpení slepic“.

„Obránci zvířat už mají s podobným projektem zkušenosti,“ pochlubila se Menčíková. „Před dvěma lety podnikli akci nazvanou Měsíc v kleci na podporu zákazu kožešinových farem. Jejich snažení bylo tehdy úspěšné – a kožešinové farmy jsou od ledna 2019 v České republice zakázány,“ připomněla. Klece či kotce aktivistům vadí třeba i v odchovnách prasat.

Politici ovšem upozorňují, že hlasy aktivistů jsou jen jednou stranou mince – a případným vážně míněným debatám o možné změně by měl přecházet jasný signál od veřejnosti, že jsou lidé ochotni platit za potraviny víc. Nicméně právě to je podle Obránců zvířat očekávaný výsledek Slepičí tour. Protiargument se však přímo nabízí: pokud už dnes mají zákazníci možnost nakupovat produkty z jiných než klecových chovů včetně biovajec, jak to, že ta klecová stále nacházejí odbyt? V debatách pak zaznívají i argumenty týkající se možností přenosu bakterií či možností kontaminace vajec ze znečištěné podestýlky, ale také souvislosti týkající se ekonomiky provozu farem.