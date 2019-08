Změny se týkají jak spojů jezdících v rámci Pražské integrované dopravy, tak i Středočeské integrované dopravy a linek neintegrovaných. Nejpočetnější jsou na Berounsku; dále pak Příbramsku a Mladoboleslavsku. Často jde o časové rozdíly pouze v řádu minut – nejvýraznější posuv však dělá půl druhé hodiny. V Mladé Boleslavi se objeví i nová zastávka v blízkosti školy. Na Příbramsku zase bude na lince Sedlčany – Petrovice zaveden nový odpolední spoj. V Berouně a sousedním Králově Dvoře se změny výrazněji projeví nejen na linkách zajišťujících spojení s okolními obcemi, ale i v tamější společné městské hromadné dopravě.

Změny odjezdů autobusů ohlášené společností Arriva

* Mladoboleslavsko:

- 260130 Mladá Boleslav – Dobrovice – Vlkava: z vybraných zastávek odjíždějí všechny spoje o několik minut dříve

- 260140 Mladá Boleslav – Březno – Lhotky: spoj číslo 5 jede v úseku Mladá Boleslav – Březno o 90 minut později, tedy místo v 11.00 odjíždí z výchozí stanice až ve 12.30; z Března do Lhotek jede podle původního času ve 12.45

- 260290 Mnichovo Hradiště – Dolní Krupá – Rokytá: na základě požadavku obcí jede spoj číslo 1 a 4 v celé trase o 10 minut dříve, tedy v 6.15 ze zastávky Mnichovo Hradiště, nám. a v 6.38 ze zastávky Horní Rokytá, konečná; v cílové zastávce Mnichovo Hradiště, zdrav. stř. navazuje na linku 541360 (IDOL 360) z Liberce do Mladé Boleslavi

- 260570 Mladá Boleslav – Bělá pod Bezdězem, Bezdědice: ranní a odpolední spoje vyjíždějí z Bezdědic o 5 minut dříve, tedy ve 4.35, 6.35 a 12.35; od zastávky Katusice jedou podle původních časů. Ranní spoj s odjezdem v 6.35 z Bezdědic zastavuje nově ve stanici Mladá Boleslav, náměstí Republiky – pro bezpečnější docházku dětí do 3. základní školy

* Příbramsko, Dobříšsko, Sedlčansko:

- 143443, D90 Příbram – Horažďovice – Blatná: spoje vyjíždějící ze zastávky Příbram, Školní, kruhový objezd odjíždějí o minutu později, přijíždějí jako linky Pražské integrované dopravy (PID) z Prahy; ranní spoj číslo 14 vyjíždí o 10 minut později, tedy v 6.40

- 300027, D27 Příbram – Milín – Zalužany – Mirovice: spoj číslo 3 s odjezdem v 5.40 z Mirovic jede z vybraných zastávek o několik minut dříve; příjezd do Příbrami je o 5 minut dříve, tedy v 6.40

- 300031, D31 Příbram – Rožmitál pod Třemšínem – Věšín, Teslíny: odpolední spoje číslo 81, 83, 85 vyjíždějící ze zastávky Příbram, Drkolnov, Podbrdská jedou o minutu později; do zastávky přijíždějí jako linky PID z Prahy

- 300046, D46 Příbram – Kamýk nad Vltavou: spoj číslo 22 jede z Višňové o 20 minut dříve, tedy ve 14.50

- 300070, D70 Sedlčany – Počepice – Petrovice, Kuní: spoj číslo 12 s odjezdem ve 14.00 z Petrovic jede jen do Bratřejova, odtud pokračuje do Sedlčan jako linka D71

- 300071, D71 Sedlčany – Nechvalice – Petrovice: zaveden nový spoj číslo 10 pro obsluhu Radešic; vyjíždí ve 14.14 ze zastávky Nechvalice, Bratřejov

- 300088, D88 Kamýk nad Vltavou – Dobříš: úprava návazností na linky PID z / do Prahy

- 301018, D18 Příbram – Beroun: drobné časové úpravy

- 303055, D55 Dobříš – Nečín – Hřiměždice: spoj číslo 1 vyjíždí z Dobříše o 7 minut později, tedy v 6.37

- změny jsou také na linkách PID 392, 393, 395, 511, 512, 531

* Berounsko, Hořovicko:

- drobné časové úpravy na linkách: linka B MHD Beroun – Králův Dvůr; linky Středočeské integrované dopravy C11, C14, C16, C17, C19, C21, C22, C25, C27, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C40, C49, C50, D18; linka PID 531

- 301018, D18 Příbram – Beroun: drobné časové úpravy



Zdroj: Arriva Střední Čechy