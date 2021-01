Naštěstí v jejich řadách ubylo nakažených a lidí v karanténě – byť podle slov radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) jen v pětici oblastních nemocnic stále chybí 219 členů personálu. S hejtmankou se Pavlík shoduje, že bez pomoci armády by se ve středních Čechách nedařilo zajistit péči jak ve zdravotnických zařízeních, tak v sociálních službách. Vojáků nyní v kraji pomáhá 78. Šestnáct z nich jsou přímo paramedici se zdravotnickou kvalifikací, nasazení v krajských nemocnicích v Mladé Boleslavi a v Kladně. Dvaašedesát působí jako pomocníci v nemocnicích kraje, měst i soukromých vlastníků i v domovech seniorů a podobných zařízeních.

A hejtmanka vypočítává, kde to všude je: Benešov, Poděbrady, Slaný, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Příbram a Bořanovice. „Znovu jsme informovali všechna zdravotnická a sociální zařízení, která se ocitla v nelehké situaci, o způsobu, jakým žádat armádu o pomoc,“ konstatovala. S dodatkem, že tato pomoc je nejen vítaná, ale opravdu „neuvěřitelně přínosná“.

Stovky nakažených v nemocnicích

Pacientů s koronavirem bylo ve středočeských nemocnicích hospitalizováno k pátečnímu ránu 455. Pavlík upřesnil, že 96 z nich leží na odděleních intenzivní péče. A z nich je 45 na umělé plicní ventilaci a 46 na vysokoprůtokovém kyslíku. Připomněl také, že někteří pacienti jsou stále převáženi i do nemocnic mimo kraj. Pecková zdůraznila, že nápor nadále zažívají i záchranáři. Zatímco dříve mívali denní průměr kolem 300 výjezdů, nyní se jejich počet zpravidla blíží pěti stovkám. „A neklesá pod 450,“ uvedla hejtmanka.

Statiky skutečnost vylepšují

Jestliže krajská hygienická situace v pátek evidovala 14 090 aktuálně nakažených, vypadá to na pěkně klesající čísla. Hejtmanka však upozornila na slova krajského koordinátora lůžkové péče Jana Žižky z mladoboleslavské nemocnice, jimiž překvapil na jednání krizového štábu: statistika klame. Člověk, který je evidován jako již vyléčený, může ve skutečnosti ležet ve špitále na ventilaci.

Žižka totiž vysvětlil, jak se čísla počítají: kdy uplyne 20 dnů od prvního pozitivního testu, každý nakažený se začne vykazovat jako vyléčený. Automaticky. Bez ohledu na fakt, že třeba zrovna bojuje na JIPce o život. Bez ohledu na to, že těžké případy zůstávají v nemocnici i dlouhé týdny. I bez ohledu na to, že do nemocnice se pacient dostává zpravidla až 10 – 12 dnů po testování. Skutečnost je tedy horší než udávané hodnoty, jež by se od ní mohly odlišovat odhadem o 30 – 40 procent.

Skutečná čísla ukazují, že od počátku pandemie na sklonku minulé zimy bylo ve středních Čechách hospitalizováno 6153 lidí. Propuštěno z nemocnic již bylo 4337 pacientů. Zemřelých je od počátku epidemie evidováno v kraji 1558.

Krizový štáb dostal informaci, že přírůstek nakažených za posledních sedm dní dosáhl v kraji 6,1 procenta. Ve věkové skupině 65+ se však nárůst vyšplhal na 17 procent. Ukazuje se tak, že senioři nadále zůstávají nejohroženější skupinou.

Středočeská ohniska nákazy koronavirem

- Zařízení sociálních služeb: 53; především domovy seniorů (nejhorší je situace v Uhlířských Janovicích, kde je 19 nakažených zaměstnanců a 36 covid-pozitivních klientů – a celkově je v kraji aktuálně nakažených 122 zaměstnanců a 151 klientů)

- Školská zařízení: 25 (nicméně výskyt nákazy je hlášen ve 103 mateřských školách, 48 základních školách, 8 školních jídelnách a 1 střední škole)

- Zdravotnická zařízení: 14

- Dětské domovy: 4

- Věznice: 3

- Výrobní závod: 1



Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje; údaje z 22. 1. 2021